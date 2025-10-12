2025 की महा फ्लॉप OTT पर आते बन गई हिट! नंबर-1 पर ट्रेंड कर रही है 2 घंटे 53 की फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आए दिन कुछ न कुछ नया रिलीज होता रहता है, जो लंबे समय तक फैंस के मनोरंजन का जरिया बनता है। हाल ही में ओटीटी पर 2025 की महा फ्लॉप फिल्म को स्ट्रीम किया गया है, जो बॉक्स ऑफिस पर फिसड्डी साबित हुई है। ओटीटी पर आते ही इस फ्लॉप मूवी की किस्मत पलट गई है और अब ये उसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नंबर-1 पर ट्रेंड कर रही है।

2 घंटे 53 मिनट की इस फिल्म को फैंस खूब देख रहे हैं और हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में जिक्र किया जा रहा है। ओटीटी पर मस्ट बन गई फ्लॉप फिल्म इस साल की जिस फ्लॉप मूवी के बारे में यहां बात हो रही है, उसका बजट 400 करोड़ था। मोटी लागत में बनी ये फिल्म कमर्शियल तौर डिजास्टर रही थी। लेकिन अब ओटीटी पर ये मूवी कामयाबी का नया अध्याय लिख रही है। ओटीटी रिलीज के पिछले 4 दिनों से लगातार ये फिल्म नंबर-1 पर ट्रेंड हो रही है। फिल्म की कहानी की तरफ गौर किया जाए तो ये एक स्पाई थ्रिलर है, जिसमें एक बागी एजेंट की कहानी को दिखाया गया है।

यह भी पढ़ें- Kiara Advani के बिकिनी सीन को देखकर थिएटर में क्रेजी हो गए फैंस, वीडियो हुआ वायरल अपने एक सीनियर ऑफिसर की हत्या का उस शख्स पर आरोप है और खुफिया जांच एजेंसी उसकी तलाश में हैं। वह उन्हें कई बार चकमा देता है और बच निकलता है। पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से सिक्योरिटी सिस्टम को खोखला कर रहा है, इसकी झलक भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। फिल्म साल 2019 में आई हिंदी सिनेमा के एक ब्लॉकबस्टर मूवी का सीक्वल है।

अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां जिक्र ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर वॉर 2 (War 2 OTT) का किया जा रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर इसे 9 अक्टूबर को स्ट्रीम किया गया है और वह ये मूवी नेटफ्लिक्स पर धड़ल्ले से देखी जा रही है।