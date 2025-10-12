पानी की बोतल बेचकर गुजारा करता था ये एक्टर, 400 करोड़ की फिल्म देकर दुनिया भर में बजाया डंका, पहचाना क्या?

Language
    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 02:32 PM (IST)

    बड़े पर्दे पर एक्टर्स को देखकर उनके जैसे बनने का सपना कई लोग देखते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उस एक्टर ने कितनी मेहनत की है इसका अंदाजा कम ही लोग लगा पाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज दुनियाभर में मशहूर हो गया है लेकिन कभी पानी की बोतलें बेचकर अपना गुजारा किया करता था।

    कभी पानी की बोतल बेचकर गुजारा करता था ये एक्टर


    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सालभर में कई फिल्में रिलीज होती हैं लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो दर्शकों के दिलों में छाप छोड़ जाती है और ऐसे में उस फिल्म की कहानी, निर्देशक, एक्टर, राइटर सबको सराहा जाता है। लेकिन कैसा हो अगर किसी फिल्म का एक्टर, डायरेक्टर, राइटर एक ही इंसान हो, है ना दिलचस्प।

    दरअसल हम बात कर रहे हैं कांतारा फिल्म की जिसका प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 हाल ही में रिलीज हुआ। 2022 में रिलीज हुई कांतारा को क्रिटीक्स से लेकर दर्शकों तक ने खूब सराहा था और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी सफलता मिली थी। एक रीजनल फिल्म का इतने बड़े पैमाने पर सफल होना वाकई एक मिसाल थी। इस सफलता के पीछे हाथ था ऋषभ शेट्टी का।

    दुनियाभर में कमाए थे 400 करोड़ रुपये

    ऋषभ शेट्टी ने कांतारा में लीड रोल प्ले किया है और इसके साथ ही फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट भी किया और इसकी कहानी भी उन्होंने ने ही लिखी। 2022 में रिलीज हुई कांतारा ने दुनियाभर में 400 करोड़ कमाकर कन्नड़ सिनेमा को भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया में पहचान दिलाई थी। ऋषभ शेट्टी ने बतौर एक्टर और डायरेक्टर दर्शकों का दिल जीत लिया था। वहीं अब 2025 में रिलीज हुई कांतारा चैप्टर 1 भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है।

    हालांकि उनका यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। भारतीय फिल्म उद्योग के कई अन्य लोगों की तरह उन्होंने भी स्टारडम तक पहुंचने से पहले कई तरह की नौकरियां और काम किए। शेट्टी का जन्म 7 जुलाई, 1983 को कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंदापुरा में हुआ था और ऋषभ का असली नाम प्रशांत शेट्टी था।

    पानी की बोतल बेचने से लेकर ड्राइवर तक का काम किया

    ऋषभ शेट्टी का जन्म एक मीडिल क्लास फैमिली में हुआ था। सिनेमा के प्रति उनका लगाव और भरोसा तब पैदा हुआ जब उन्होंने बैंगलोर स्थित सरकारी फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (GFTI) से फिल्म मेंकिंग की पढ़ाई की। लेकिन उससे पहले उन्होंने कई छोटे-मोटे काम किए। उन्होंने रियल एस्टेट के कारोबार में काम किया और खबरों की मानें तो उन्होंने पानी की बोतलें भी बेचीं और ड्राइवर का काम भी किया।

    एक्टर ने अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात करते हुए बताया, 'मैं अंधेरी पश्चिम के एक प्रोडक्शन हाउस में ऑफिस बॉय और एक निर्माता का ड्राइवर हुआ करता था। तो आप सोच सकते हैं कि सिनेमा क्या कुछ कर सकता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक फिल्म बनाने से मुझे इतनी प्रतिष्ठा, प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। उस प्रोडक्शन हाउस के पास सड़क पर वड़ा पाव खाते हुए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी दूर तक पहुंच पाऊंगा। मैं बहुत आभारी हूं'।

    2022 में रिलीज हुई कांतारा से ऋषभ शेट्टी को देश-विदेश में पहचान मिली। इसने दुनियाभर में 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया। अब 2025 में कांतारा चैप्टर 1 भी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है और इसने दस दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।

