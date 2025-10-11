Language
    बॉलीवुड पर भारी पड़ी साउथ फिल्म, ऋषभ शेट्टी की Kantara CHapter 1 ने शाह रुख की जवान को छोड़ा पीछे

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:59 PM (IST)

    ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई कर रही है। फिल्म दो अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब इस फिल्म ने शाह रुख खान की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर को पीछे छोड़ दिया है। 

    फिल्म कांतारा के एक सीन में ऋषभ और रुक्मिणी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कन्नड़ अभिनेता ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1'(Kantara Chapter 1) रिलीज के दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। सिर्फ नौ दिनों में, फिल्म ने दुनिया भर में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अभी भी ये कलेक्शन के मामले में रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब, सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है।

    नई रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने बुक माय शो (Book mY Show) पर अपने शुरुआती हफ़्ते में शाह रुख खान की 'जवान' और रजनीकांत की 'जेलर' को पीछे छोड़ दिया है।

    कितनी हुई टिकटों की बिक्री?

    ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुक माय शो पर इस ऐतिहासिक लोक एक्शन थ्रिलर ने अपने पहले हफ़्ते में तीसरी सबसे ज़्यादा टिकटें बेचीं। इस फिल्म ने अपने आठ दिनों के शुरुआती हफ़्ते में लगभग 8.20 मिलियन टिकट बेचे, जिसने शाहरुख खान की जवान (7.65 मिलियन) और रजनीकांत की जेलर (6.60 मिलियन) की टिकट बिक्री को पीछे छोड़ दिया। साल 2023 में रिलीज़ हुई शाहरुख खान की जवान ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1,160 करोड़ रुपये कमाए, जबकि 2023 में ही रिलीज हुई रजनीकांत की जेलर ने दुनिया भर में 604.5 करोड़ की कमाई की थी।

    अब इन फिल्मों से है कॉम्पटीशन

    बुक माय शो के पहले हफ़्ते के चार्ट में, कंतारा चैप्टर 1 अब अल्लू अर्जुन की "पुष्पा 2" और प्रभास अभिनीत "कल्कि 2898 एडी" से बस थोड़ा पीछे है। पुष्पा 2 ने 12.53 मिलियन और कल्कि 2898एडी ने 8.47 मिलियन टिकटें बेची थीं। ऋषभ शेट्टी की यह फिल्म अपने दूसरे हफ़्ते में भी दर्शकों को आकर्षित कर रही है और बॉक्स ऑफिस पर अपनी मज़बूत पकड़ बनाए हुए है।

    ऋषभ शेट्टी, रुक्मिणी वसंत और गुलशन देवैया अभिनीत इस फिल्म में जयराम, प्रमोद शेट्टी और नवीन डी. पडली भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म को इसकी भव्यता, गहरी कहानी और मजेदार सीन्स के लिए सराहा जा रहा है।

