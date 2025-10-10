Kantara Chapter 1 Collection Day 9: 'कांतारा 1' की आंधी में उड़ा बॉक्स ऑफिस, शुक्रवार को तोड़े कमाई के रिकॉर्ड्स

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी की कांतारा रिलीज के पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। जबरदस्त ओपनिंग के बाद कांतारा 1 ने दो दिनों में सौ करोड़ का आंकड़ा छू लिया था। हर एक दिन फिल्म ने नए-नए कमाई के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं आइए जानते हैं फिल्म का 9वें दिन का कलेक्शन।

कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9 सैकनिल्क के मुताबिक, कांतारा चैप्टर 1 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 61.85 करोड़ के साथ खाता खोला। दूसरे दिन इसने 45 करोड़ से ज्यादा कमाकर 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। पहले वीकेंड पर इसने 200 करोड़ का आंकड़ पार किया। जिसके बाद सोमवार से इसकी कमाई कम हुई लेकिन फिर भी फिल्म की ओवरऑल कमाई जबरदस्त हो रही है। दूसरे गुरुवारो को फिल्म 21.15 करोड़ की कमाई की थी इसके साथ ही फिल्म का टोटल कलेक्शन 337.4 करोड़ हो गया था वहीं अब 9वें दिन फिल्म ने 17.48 करोड़ कमाए हैं जिसके साथ ही फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 354.88 करोड़ हो गया है।