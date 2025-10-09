इस एक वजह से Kantara Chapter 1 बनी ब्लॉकबस्टर, Rishab Shetty ने खोला फिल्म की सफलता का बड़ा राज
Kantara Chapter 1 के निर्देशक और अभिनेता ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) ने अपनी फिल्म की सक्सेस मीट के मंच पर खुलासा किया कि आखिर उनकी फिल्म की सफलता का राज क्या है। 2022 में रिलीज हुई कांतारा से भी ज्यादा क्रेज कांतारा चैप्टर 1 के लिए देखने को मिल रहा है। जानिए अभिनेता ने फिल्म की सक्सेस के बारे में क्या कहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कांतारा अ लीजेंड चैप्टर 1 (Kantara A Legend Chapter 1) रिलीज के साथ ही सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही नहीं, बल्कि दर्शकों के दिलों पर भी राज कर रही है। इस फिल्म ने एक हफ्ते में ही शानदार बिजनेस कर लिया है और यह सिलसिला अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
कांतारा चैप्टर 1 को कांतारा से भी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। यह फिल्म साल 2022 की रिलीज कांतारा का प्रीक्वल है और इसका हर सीन इतना दमदार है कि लोग तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। फिल्म की कहानी, किरदार और वीएफक्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बड़े पर्दे पर उतारा गया है। यही वजह है कि फिल्म सफलता की राह पर चल रही है।
कांतारा चैप्टर 1 की सफलता का राज
कांतारा चैप्टर 1 ने अपना बजट वसूल कर लिया है और अब सिर्फ लाभ की राह पर है। फिल्म की धांसू कमाई और सफलता पर एक्टर और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने बात की है। उन्होंने एक हालिया इवेंट में कांतारा चैप्टर 1 की सफलता का राज बताया है। उन्होंने कहा, "पिछले पार्ट से लेकर इस पार्ट तक, हमने फिल्म को दृश्यात्मक रूप से विस्तृत किया है। मैंने पहले भी कहा है कि हम जितना अधिक क्षेत्रीय होंगे, उतने ही अधिक वैश्विक बनेंगे और ठीक वैसा ही हुआ।"
कांतारा चैप्टर 1 के सक्सेस इवेंट में ऋषभ शेट्टी ने कहा, "ये फिल्म और किरदार मेरा सपना था, जिसे मेरी टीम ने अपना बना लिया और अब ये जनता का सपना बन गया है। मेरी ऊर्जा जनता में ट्रांसफर हो गई है।"
कांतारा चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
कांतारा चैप्टर 1 इन दिनों घरेलू बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई कर रही है। करीब 61 करोड़ से खाता खोलने वाली इस फिल्म ने मात्र सात दिन में सिर्फ भारत में 316 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है जो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। नॉन-वीकेंड में बुधवार को फिल्म का कलेक्शन 25 करोड़ रुपये थे। इससे पहले मूवी ने करीब 35 करोड़ कमाया था। अब वीकेंड पर कमाई और भी बढ़ने की उम्मीद है।
