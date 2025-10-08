Kantara Chapter 1 Collection Day 7: सातवें दिन 'कांतारा' ने बॉक्स ऑफिस पर मारा यूटर्न, छापे इतने करोड़ रुपये
कांतारा चैप्टर 1 ने रिलीज के सातवें दिन कमाल कर दिया। नया रिकॉर्ड कायम करते हुए फिल्म 300 करोड़ के क्लब का हिस्सा बन गई है। ऋषभ शे्ी की पैन इंडिया फिल्म हिंदी बेल्ट में शानदार कमाई कर रही है। वहीं अब सातवें दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी की पैन इंडिया फिल्म कांताराचैप्टर 1 सिनेमाघरों में बंपर कमाई कर रही है। 2 अक्तूबर को रिलीज हुई फिल्म ने बहुत ही कम दिनों में 300 करोड़ का आंकड़ा पार करके 400 करोड़ की तरफ बढ़ चुकी है।'कंतारा: चैप्टर 1' अपने पहले हफ्ते में ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले भाग जितनी कमाई करने के लिए तैयार है।
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को दी टक्कर
फिल्म ने हिंदी बेल्ट की मूवी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को कड़ी टक्कर दी है। शशांक खेतान द्वारा निर्देशित इस रोमांटिककॉमेडी में वरुण धवन और जान्हवी कपूर मुख्य भूमिका में हैं।कन्नड़ पीरियडएक्शन फिल्म ने अब दुनिया भर में 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, और इस तरह से इसने पहली कंतारा फिल्म के लाइफटाइम के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है।
कितना रहा पहले दिन का कलेक्शन?
फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 61.85 करोड़ की ओपनिंग ली थी। वहीं दूसरे दिन इसका कलेक्शन 45.4 करोड़ रुपये था। तीसरे दिन 55 करोड़ और सबसे अधिक कलेक्शन चौथे दिन, रविवार को हुआ। वहीं अब सातवें दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म 15.42 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। उस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 306.42 करोड़ रुपये हो गया है।
पहले दिन का कलेक्शन- 61.85 करोड़ रुपये
दूसरे दिन का कलेक्शन- 45.4 करोड़ रुपये
तीसरे दिन का कलेक्शन- 55 करोड़ रुपये
चौथे दिन का कलेक्शन- 63 करोड़ रुपये
पांचवे दिन का कलेक्शन- 31.5 करोड़ रुपये
छठवें दिन का कलेक्शन- 34.25 करोड़ रुपये
सातवें दिन का कलेक्शन- 15.42 करोड़ रुपये
कुल - 306.42 करोड़ रुपये
कौन-कौन से कलाकार आए नजर?
होम्बलेफिल्म्स के अनुसार, यह फिल्म कांतारापार्ट 1 का प्रीक्वल है। इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी के अलावा रुक्मिणी वसंत, जयराम, गुलशन देवैया और प्रमोद शेट्टी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। पहली फिल्म की घटनाओं से एक हजार वर्ष पहले की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म कंतारा के निवासियों और एक पड़ोसी राज्य के बीच संघर्ष को दर्शाती है, जो उनकी भूमि और संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है।
