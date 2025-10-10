Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kantara Chapter 1 Box Office Day 8: कांतारा की आग में भस्म हुई 'सैयारा', 8 दिनों में ही कर दिया सूपड़ा साफ

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:39 AM (IST)

    Kantara Chapter 1 Vs Saiyaara Box Office: ऋषभ शेट्टी की कांतारा बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड को तोड़ने पर लगी हुई है। लगभग कई बड़ी फिल्मों को मात देने के बाद फिल्म ने 'सैयारा' का भी 8 दिनों के अंदर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    कांतारा चैप्टर 1 ने तोड़ा सैयारा का लाइफटाइम रिकॉर्ड/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 120 करोड़ के बजट में बनी ऋषभ शेट्टी की फिल्म की तारीफ करनी बनती है, क्योंकि जो भी माइथोलॉजिकल फिल्म कांतारा चैप्टर 1 देखकर थिएटर से बाहर निकल रहा है, वह मूवी की तारीफ कर रहा है। प्रमोशन से ज्यादा इस मूवी को वर्ड ऑफ माउथ का ज्यादा फायदा मिला है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मूवी को इंडिया के अलावा ग्लोबली कितना ज्यादा ऑडियंस से प्यार मिल रहा है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि फिल्म ने महज 8 दिनों के अंदर साल 2025 की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म 'सैयारा' का भारत में लाइफटाइम कलेक्शन रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। फिल्म अब तक इंडिया में कितने करोड़ रुपए कमा चुकी है, चलिए देखते हैं। 

    कांतारा चैप्टर 1 ने जलाया सैयारा का सिंहासन

    डेब्यू स्टार अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी, वह काफी चौंकाने वाली थी। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि डेब्यू स्टार्स की फिल्म इतनी कमाई कर सकेगी। उसके बाद बागी 4, जॉली एलएलबी 3, सन ऑफ सरदार 2 सहित कई बड़ी फिल्में आईं, लेकिन कोई सैयारा को सिंहासन से टस से मस नहीं कर पाया। हालांकि, जो कोई नहीं कर पाया, वह कांतारा ने कर दिखाया है। 

    यह भी पढ़ें- Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: 'सैयारा' के लिए बजी खतरे की घंटी, 7 दिन की कमाई जानकर रह जाएंगे शॉक्ड

    कांतारा चैप्टर 1 ने रिलीज के 8 दिनों के अंदर ही मोहित सूरी की रोमांटिक फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। सैकनलिक.कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांतारा चैप्टर 1 ने 8 दिनों के अंदर तकरीबन 336.5 करोड़ का कलेक्शन किया है, जबकि उसके सामने सैयारा 46 दिनों में सिर्फ 330 करोड़ ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमा पाई थी। 

    Kantara chapter 1 worldwide collection (3)

     

    कांतारा चैप्टर 1 ने सभी भाषाओं में कितने करोड़ कमाए? 

    होम्बले फिल्म प्रोडक्शन तले बनी फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' को टोटल पांच भाषाओं में रिलीज किया गया था। मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा में बनी इस मूवी को हिंदी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में भी काफी प्यार मिल रहा है। 8वें दिन ऋषभ शेट्टी की मूवी ने हिंदी में जहां 7 करोड़ कमाए, तो वहीं कन्नड़ में 7.5 करोड़ तक का कलेक्शन हुआ। इसके अलावा तमिल और तेलुगु में मूवी ने 2.5 (तेलुगु) और 1.5(तमिल) में कलेक्शन किया। मलयालम भाषा में भी मूवी की 8वें दिन की कमाई 1.5 करोड़ के आसपास है। 

    kantara chapter 1 worldwide collection

    कन्नड़ में फिल्म का अब तक कलेक्शन  106.6 करोड़ पहुंच चुका है, जबकि तमिल में फिल्म ने 31.25 करोड़ कमाए हैं। इसके अलावा तेलुगु में 'कांतारा' ने 63.4, हिंदी में 108.75 करोड़ और मलयालम में 26.5 करोड़ तक का कलेक्शन किया है। 

    यह भी पढ़ें- इस एक वजह से Kantara Chapter 1 बनी ब्लॉकबस्टर, Rishab Shetty ने खोला फिल्म की सफलता का बड़ा राज