    Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: 'सैयारा' के लिए बजी खतरे की घंटी, 7 दिन की कमाई जानकर रह जाएंगे शॉक्ड

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 06:26 PM (IST)

    Kantara chapter 1 box office: ऋषभ शेट्टी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है। विदेशों में बॉक्स ऑफिस पर तो जिस तरह से मूवी भाग रही है, उससे अब 2024 की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म 'सैयारा' के लिए खतरा पैदा हो गया है। कांतारा चैप्टर 1 ने 7 दिन में कितने कमाए, देखिए डिटेल: 

    कांतारा चैप्टर 1 ने बजाई सैयारा के लिए खतरे की घंटी/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि अगर फिल्म की कहानी में दम है तो ऑडियंस खुद ब खुद थिएटर की तरफ खिंची चली आती है। 2 अक्टूबर को रिलीज हुई कांतारा चैप्टर 1 के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। 

    हर दिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर रही है, जो काबिल ए तारीफ है। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दमदार बिजनेस करने वाली इस साउथ फिल्म ने वर्ल्डवाइड अपनी सफलता का डंका बजा दिया है और अब इस साल दूसरी सबसे बड़ी फिल्म 'सैयारा' के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस मूवी ने वर्ल्डवाइड 7 दिन के अंदर इतनी कमाई की है, जिसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लग जाएगा। 

    7 दिन में कांतारा चैप्टर 1 ने बनाया ये बड़ा रिकॉर्ड

    विदेशों में कांतारा चैप्टर 1 की न सिर्फ एडवांस बुकिंग धमाकेदार थी, बल्कि रिलीज के बाद भी फिल्म हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है। 60 करोड़ से दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत करने वाली ऋषभ शेट्टी की मूवी ने 6 दिनों के अंदर तकरीबन 407 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। 

     

    अब सैकनलिक.कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म ने बुधवार को रिलीज के सातवें सिंगल दिन पर 41 करोड़ के आसपास की कमाई कर ली है। 7 दिनों के अंदर होम्बले फिल्म प्रोडक्शन के खाते में टोटल 446 करोड़ वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर आ गए हैं, जबकि इस मूवी के मुकाबले सैयारा जब रिलीज हुई थी तो उसने हफ्ते भर में 253.67 करोड़ तक का ही कलेक्शन किया था। 

    सैयारा का लाइफटाइम कलेक्शन तोड़ने से इतनी दूर कांतारा

    विदेशों में हड़कंप मचाने वाली माइथोलॉजिकल फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' अब  सैयारा का 570 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन तोड़ने से बस अब 124 करोड़ पीछे है। जिस रफ्तार से ऋषभ शेट्टी की ये मूवी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर दौड़ रही है, उसे देखकर तो ये साफ जाहिर है कि फिल्म जल्द ही इस फिल्म को रौंदकर आगे बढ़ जाएगी। 

    कांतारा चैप्टर 1 की ओवरसीज मार्केट में टोटल कमाई 67.75 करोड़ तक की हो गई है। फिल्म विदेशों में सबसे ज्यादा बिजनेस नॉर्थ अमेरिका में कर रही है। 

     

