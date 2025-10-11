Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kantara 1 Collection Day 10: 'सैयारा' को पछाड़ 2025 की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बनी 'कांतारा चैप्टर 1', दस दिनों में तोड़ा रिकॉर्ड

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:25 PM (IST)

    Kantara 1 Collection Day 10: 'सैयारा' को पीछे छोड़ते हुए ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 इस साल की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है। पढ़ें दसवें दिन की कमाई।

    prefferd source google
    Hero Image

    कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10


    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कंतारा चैप्टर 1 हर गुजरते दिन के साथ नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। शनिवार को कंतारा 1 ने कमाई में बढ़ोतरी दर्ज की है और वीकेंड पर इसकी कमाई और बढ़ने की संभावना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कांतारा चैप्टर 1 कलेक्शन डे 10

    सैकनिल्क के मुताबिक, शुक्रवार को फिल्म ने 22.25 करोड़ रुपये की कमाई की जो कि पिछले दिन से 5 प्रतिशत ज्यादा थी। 10वें दिन (शनिवार) को अब तक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 27.25 करोड़ रुपये कमा चुकी है। इसी साथ इसका 10 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 386.9 करोड़ रुपये हो गया है। शनिवार को इसके कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है और वीकेंड पर इसकी कमाई और बढ़ने की उम्मीद है।

    rishab shetty (5)

    यह भी पढ़ें- KGF और Kantara जैसी धमाकेदार फिल्में दे चुके Hombale Films ने Hrithik Roshan से मिलाया हाथ, एक्शन से भरपूर होगी फिल्म

    9वें और 10 वें दिन के कलेक्शन के साथ ही ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने इसी साल रिलीज हुई सैयारा के इंडिया नेट कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। जिसने 329.2 करोड़ की कमाई की थी। इसके साथ ही कांतारा अब इस साल की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है। कांतारा से आगे छावा है जिसका इंडिया नेट लाइफटाइम कलेक्शन 600 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

    कांतारा चैप्टर 1 वर्ल्डवाइड कलेक्शन

    वर्ल्डवाइड कलेक्शन में कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है। फिल्म ने दुनियाभर में अब तक 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसकी टोटल कमाई 508 करोड़ रुपये हो गई है। यह कारनामा फिल्म ने 9 दिनों में ही कर दिखाया है। 10 वें दिन के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के आंकड़े आना अभी बाकी है।

    Rishab shetty (4)

    कांतारा चैप्टर 1 साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म कांतारा की प्रीक्वल है इसमें उस कहानी के हजारों साल पहले की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में ऋषभ शेट्टी ने लीड रोल प्ले किया है और इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट भी किया है और इसकी कहानी भी लिखी है। फिल्म दशहरे के मौके पर 2 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई है।

    यह भी पढ़ें- Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: विदेशों में सुनामी लाई कांतारा, सैयारा के बाद हुआ एक और मूवी का शिकार