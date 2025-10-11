Kantara 1 Collection Day 10: 'सैयारा' को पछाड़ 2025 की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बनी 'कांतारा चैप्टर 1', दस दिनों में तोड़ा रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कंतारा चैप्टर 1 हर गुजरते दिन के साथ नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। शनिवार को कंतारा 1 ने कमाई में बढ़ोतरी दर्ज की है और वीकेंड पर इसकी कमाई और बढ़ने की संभावना है।

कांतारा चैप्टर 1 कलेक्शन डे 10 सैकनिल्क के मुताबिक, शुक्रवार को फिल्म ने 22.25 करोड़ रुपये की कमाई की जो कि पिछले दिन से 5 प्रतिशत ज्यादा थी। 10वें दिन (शनिवार) को अब तक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 27.25 करोड़ रुपये कमा चुकी है। इसी साथ इसका 10 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 386.9 करोड़ रुपये हो गया है। शनिवार को इसके कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है और वीकेंड पर इसकी कमाई और बढ़ने की उम्मीद है।

कांतारा चैप्टर 1 वर्ल्डवाइड कलेक्शन वर्ल्डवाइड कलेक्शन में कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है। फिल्म ने दुनियाभर में अब तक 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसकी टोटल कमाई 508 करोड़ रुपये हो गई है। यह कारनामा फिल्म ने 9 दिनों में ही कर दिखाया है। 10 वें दिन के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के आंकड़े आना अभी बाकी है।