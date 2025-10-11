Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: विदेशों में सुनामी लाई कांतारा, सैयारा के बाद हुआ एक और मूवी का शिकार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कांतारा चैप्टर 1 ने विदेशों में बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ी हुई है। ये फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाने के साथ ही लगातार बड़ी-बड़ी फिल्मों के शिकार करती जा रही है। वर्ल्डवाइड तो फिल्म हर दिन 100 करोड़ के पार जा रही है। बीते दिन ही फिल्म ने 'सैयारा' का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक किया था।

अब इसके बाद मूवी के निशाने पर रजनीकांत की फिल्म आ गई है। वर्ल्डवाइड महज 9 दिनों के अंदर फिल्म के खाते में कितने करोड़ रुपए आए हैं और किस नई फिल्म का शिकार अब कांतारा चैप्टर 1 ने किया है, यहां पर पढ़ें डिटेल्स:

कांतारा ने 9 दिनों में दुनियाभर में कर ली है इतनी कमाई ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' की कहानी कदंब वंश के शासनकाल के दौरान शुरू होती है, जहां एक राजा अपने महल को बनाने के लिए कांतारा के वासियों को गुलाम बनाता है। जब वह ईश्वर वन के मसालों को देखता है, तो एक ऐसी दुनिया में एंटर हो जाता है, जहां उसकी टक्कर सीधा मौत से होती है। डिफरेंट कहानी लेकर आए ऋषभ शेट्टी के निर्देशन में बनी कांतारा को दुनियाभर में पसंद किया जा रहा है।

सैयारा के बाद अब टूटा रजनीकांत की मूवी का रिकॉर्ड सलमान खान की टाइगर 3 से लेकर रेड 2, भूल भुलैया 3, तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर सहित कई फिल्मों को पीछे छोड़ने वाली इस फिल्म ने बीते दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 336 करोड़ तक का बिजनेस करके सैयारा का लाइफटाइम रिकॉर्ड तोड़ा था। अब ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने रजनीकांत की कूली को भी नहीं बख्शा है। कांतारा चैप्टर 1 ने कूली का वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जोकि 500 करोड़ का था।