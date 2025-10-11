Language
    Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: विदेशों में सुनामी लाई कांतारा, सैयारा के बाद हुआ एक और मूवी का शिकार

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 12:28 PM (IST)

    Kantara Chapter 1 Box Office: ऋषभ शेट्टी की पैन इंडिया रिलीज फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। एक के बाद एक फिल्म का शिकार करते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस की गद्दी पर बैठ रही है। सैयारा का रिकॉर्ड इंडिया में तोड़ने के बाद अब कौन सी फिल्म का इसने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर शिकार किया, नीचे देखें आंकड़े: 

    विदेशी बॉक्स ऑफिस पर कांतारा चैप्टर 1 ने तोड़ा एक और रिकॉर्ड/ फोटो- Instagran

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कांतारा चैप्टर 1 ने विदेशों में बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ी हुई है। ये फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाने के साथ ही लगातार बड़ी-बड़ी फिल्मों के शिकार करती जा रही है। वर्ल्डवाइड तो फिल्म हर दिन 100 करोड़ के पार जा रही है। बीते दिन ही फिल्म ने 'सैयारा' का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक किया था। 

    अब इसके बाद मूवी के निशाने पर रजनीकांत की फिल्म आ गई है। वर्ल्डवाइड महज 9 दिनों के अंदर फिल्म के खाते में कितने करोड़ रुपए आए हैं और किस नई फिल्म का शिकार अब कांतारा चैप्टर 1 ने किया है, यहां पर पढ़ें डिटेल्स: 

    कांतारा ने 9 दिनों में दुनियाभर में कर ली है इतनी कमाई 

    ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' की कहानी कदंब वंश के शासनकाल के दौरान शुरू होती है, जहां एक राजा अपने महल को बनाने के लिए कांतारा के वासियों को गुलाम बनाता है। जब वह ईश्वर वन के मसालों को देखता है, तो एक ऐसी दुनिया में एंटर हो जाता है, जहां उसकी टक्कर सीधा मौत से होती है। डिफरेंट कहानी लेकर आए ऋषभ शेट्टी के निर्देशन में बनी कांतारा को दुनियाभर में पसंद किया जा रहा है। 

    सैकनलिक.कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2 दिन पहले तक 446 करोड़ का बिजनेस करने वाली मूवी कांतारा अब वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर  509.25 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। यानी कि इस फिल्म ने 2 दिनों के अंदर 60 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया। सिंगल डे पर छावा भी 9 दिन में ये कलेक्शन नहीं कर पाई है, जो कांतारा चैप्टर 1 ने कर दिखाया है। 

    सैयारा के बाद अब टूटा रजनीकांत की मूवी का रिकॉर्ड

    सलमान खान की टाइगर 3 से लेकर रेड 2, भूल भुलैया 3, तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर सहित कई फिल्मों को पीछे छोड़ने वाली इस फिल्म ने बीते दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 336 करोड़ तक का बिजनेस करके सैयारा का लाइफटाइम रिकॉर्ड तोड़ा था। अब ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने रजनीकांत की कूली को भी नहीं बख्शा है। कांतारा चैप्टर 1 ने कूली का वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जोकि 500 करोड़ का था। 

    सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही इस मूवी ने 3.5 मिलियन यानी कि इंडियन रुपीज के मुताबिक, 31 करोड़ 5 लाख का बिजनेस मूवी ने 9 दिनों में किया है। ओवरसीज मार्केट में फिल्म की कमाई की बात करें तो 75 करोड़ तक कमाई लिए हैं। कूली के बाद अब ये फिल्म वर्ल्डवाइड सैयारा-सुल्तान और गदर 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कमर कस चुकी है।  

