Pankaj Dheer के निधन पर वायरल हो रहा बेटे निकितिन का पोस्ट, कुछ समय पहले ही किया था शेयर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीआर चोपड़ा (BR Chopra) की पॉपुलर टीवी सीरीज 'महाभारत' (Mahabharat) में 'कर्ण' (Karn) की भूमिका निभा चुके अनुभवी अभिनेता पंकज धीर का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे। 'कर्ण' के रूप में उनके अभिनय ने उन्हें दर्शकों का अपार प्यार और सम्मान दिलाया।

भगवान शिव के भक्त हैं निकितिन निकितिन धीर ने अपने पिता पंकज धीर के निधन से कुछ घंटे पहले एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की थी। इसमें लिखा था,"जो आए, आने दो। जो रुके, रहने दो। जो जाए, जाने दो। एक शिव भक्त होने के नाते, 'शिवार्पणम्' कहो और आगे बढ़ो! वह सब संभाल लेंगे!" - ऐसा करना बहुत मुश्किल है। बता दें कि निकितिन और उनका परिवार भगवान शिव के भक्त हैं।