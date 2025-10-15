Pankaj Dheer के निधन पर वायरल हो रहा बेटे निकितिन का पोस्ट, कुछ समय पहले ही किया था शेयर
दिग्गज अभिनेता पंकज धीर (Pankaj Dheer) का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने पॉपुलर टीवी सीरीज महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाई थी। एक्टर लंबे समय से कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि परिवार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। अब उनके बेटे निकितिन का एक पोस्ट वायरल हो रहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीआर चोपड़ा (BR Chopra) की पॉपुलर टीवी सीरीज 'महाभारत' (Mahabharat) में 'कर्ण' (Karn) की भूमिका निभा चुके अनुभवी अभिनेता पंकज धीर का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे। 'कर्ण' के रूप में उनके अभिनय ने उन्हें दर्शकों का अपार प्यार और सम्मान दिलाया।
भगवान शिव के भक्त हैं निकितिन
निकितिन धीर ने अपने पिता पंकज धीर के निधन से कुछ घंटे पहले एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की थी। इसमें लिखा था,"जो आए, आने दो। जो रुके, रहने दो। जो जाए, जाने दो। एक शिव भक्त होने के नाते, 'शिवार्पणम्' कहो और आगे बढ़ो! वह सब संभाल लेंगे!" - ऐसा करना बहुत मुश्किल है। बता दें कि निकितिन और उनका परिवार भगवान शिव के भक्त हैं।
कब होगा अंतिम संस्कार
CINTAA (सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पंकज धीर के निधन की पुष्टि की। बयान में कहा गया,"बेहद दुःख और गहरे शोक के साथ, हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और CINTAA के पूर्व माननीय महासचिव, पंकज धीर जी का 15 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4:30 बजे, पवन हंस, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई के बगल में किया जाएगा।"
फादर्स डे पर निकितिन ने किया था पोस्ट
दरअसल, निकितिन धीर अक्सर अपने पिता पंकज धीर के साथ तस्वीरें पोस्ट करते रहते थे। साल 2020 की उनकी एक पोस्ट में पिता-पुत्र का लाड-प्यार देखने को मिल रहा है,जहां निकितिन प्यार से अपने पिता को चूमते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा, "#happyfathersday पापा। मैं आप जैसा बनना चाहता हूं वैसा बनने और मुझे वैसा बनने में मदद करने के लिए शुक्रिया मैं आपसे प्यार करता हूं!"
निर्देशन में भी आजमाया हाथ
पंकज धीर लंबे समय से मनोरंजन जगत का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन दोनों में काम किया है। वह 'सनम बेवफा', 'बादशाह', 'चंद्रकांता' और 'ससुराल सिमर का' जैसे सीरियलों और फिल्मों में काम कर चुके हैं। अभिनय के अलावा, धीर ने फिल्म 'माई फादर गॉडफादर' के साथ निर्देशन में भी हाथ आजमाया।
