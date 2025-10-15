Language
    Pankaj Dheer का आखिरी वीडियो देख टूट जाएगा दिल, ऐसी हो गई थी Mahabharat के 'कर्ण' की हालत

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:42 PM (IST)

    Pankaj Dheer Last Video: निर्देशक बी आर चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का किरदार निभाकर देश के कोने-कोने तक फेमस होने वाले अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है। उनके देहांत के साथ सोशल मीडिया पर एक्टर का आखिरी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो पंकज की खराब सेहत का हाल बयां कर रहा है।

    अभिनेता पंकज धीर का लास्ट वीडियो (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता पंकज धीर के निधन के खबर से सिनेमा जगत में मातम पसर गया है। दूरदर्शन की महाभारत में कर्ण का आइकॉनिक किरदार निभाने वाले पंकज हर किसी के फेवरेट माने जाते थे। 68 साल की उम्र उन्होंने आखिरी सांस ली और 15 अक्टूबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 

    पंकज धीर के निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनका आखिरी वीडियो से वायरल हो रहा है, जिससे देखकर एक्टर की खराब सेहत का अंदाजा आसानी से लगाया जा रहा है। आइए एक नजर पंकज के इस वीडियो पर डालते हैं। 

    पंकज की सेहत थी खराब

    दरअसल इस साल की शुरुआत में पंकज धीर ऑन कैमरा नजर आए थे। इस दौरान उनके साथ महाभारत की कास्ट एक्टर फिरोज खान और पुनीत इस्सर भी मौजूद रहे। जो महाभारत शो क्रमश: अर्जुन और दुर्योधन बने थे। इन तीनों कलाकारों को एक साथ लाने का अवसर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान लेकर आईं। फराह के यूट्यूब ब्लॉक में पंकज धीर आखिरी बार नजर आए थे और अब उनके अंतिम वीडियो के रूप में ये तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

    इस वीडियो में पंकज महाभारत के समय की अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि उनकी सेहत का अंदाजा भी इस वीडियो के माध्यम से लगाया जा रहा है। सफेद दाढ़ी और बढ़ा हुआ वजन देख, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अंदर से वह काफी परेशान हैं।


    इस आधार पर पंकज धीर का ये वीडियो देख आपका दिल टूट जाएगा। मालूम हो कि 80 के दशक में डीडी नेशनल पर प्रसारित होने वाली बी आर चोपड़ा की महाभारत में पंकज ने जिस तरह से कर्ण की भूमिका को निभाया था, उसका मुकाबला कोई अन्य कलाकार नहीं कर सकता।

    कैंसर से हुए पंकज का निधन 

    पंकज धीर लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। इसके कारण उनकी मौत हुई है। विनोद खन्ना, इरफान खान और ऋषि कपूर जैसे कई दिग्गजों के बाद अब कैंसर पंकज के जीवन के लिए काल बनकर आया। मालूम हो कि आज शाम 4:30 बजे मुंबई में पंकज धीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। 

