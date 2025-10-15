Pankaj Dheer का आखिरी वीडियो देख टूट जाएगा दिल, ऐसी हो गई थी Mahabharat के 'कर्ण' की हालत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता पंकज धीर के निधन के खबर से सिनेमा जगत में मातम पसर गया है। दूरदर्शन की महाभारत में कर्ण का आइकॉनिक किरदार निभाने वाले पंकज हर किसी के फेवरेट माने जाते थे। 68 साल की उम्र उन्होंने आखिरी सांस ली और 15 अक्टूबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया।

पंकज धीर के निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनका आखिरी वीडियो से वायरल हो रहा है, जिससे देखकर एक्टर की खराब सेहत का अंदाजा आसानी से लगाया जा रहा है। आइए एक नजर पंकज के इस वीडियो पर डालते हैं।

पंकज की सेहत थी खराब दरअसल इस साल की शुरुआत में पंकज धीर ऑन कैमरा नजर आए थे। इस दौरान उनके साथ महाभारत की कास्ट एक्टर फिरोज खान और पुनीत इस्सर भी मौजूद रहे। जो महाभारत शो क्रमश: अर्जुन और दुर्योधन बने थे। इन तीनों कलाकारों को एक साथ लाने का अवसर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान लेकर आईं। फराह के यूट्यूब ब्लॉक में पंकज धीर आखिरी बार नजर आए थे और अब उनके अंतिम वीडियो के रूप में ये तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।



इस आधार पर पंकज धीर का ये वीडियो देख आपका दिल टूट जाएगा। मालूम हो कि 80 के दशक में डीडी नेशनल पर प्रसारित होने वाली बी आर चोपड़ा की महाभारत में पंकज ने जिस तरह से कर्ण की भूमिका को निभाया था, उसका मुकाबला कोई अन्य कलाकार नहीं कर सकता।