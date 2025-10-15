पिता के अंतिम संस्कार में फूट-फूटकर रोते दिखे निकितिन, एक्टर कुशाल टंडन ने भी दिया अर्थी को कंधा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेता पंकज धीर के अचानक हुए निधन ने उनके परिवार और चाहने वालों को शोक में डाल दिया है। एक्टर लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे और 15 अक्टूबर को उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार शाम 4:30 बजे मुंबई के सांताक्रूज़ उपनगर स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर हुआ। कई हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें