    पिता के अंतिम संस्कार में फूट-फूटकर रोते दिखे निकितिन, एक्टर कुशाल टंडन ने भी दिया अर्थी को कंधा

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:30 PM (IST)

    बीआर चोपड़ा की महाभारत में कर्ण की शानदार भूमिका निभाने के लिए याद किए जाने वाले दिग्गज अभिनेता पंकज धीर का बुधवार को 68 साल की उम्र में कैंसर से जूझते हुए निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज मुंबई के सांताक्रूज़ स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में कई बॉलीवुड सितारे पहुंचे। इस यात्रा में सलमान खान, कुशाल टंडन, मीका सिंह, अरबाज खान जैसे सितारे पहुंचे।

    पंकज धीर का 68 साल की उम्र में हुआ निधन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेता पंकज धीर के अचानक हुए निधन ने उनके परिवार और चाहने वालों को शोक में डाल दिया है। एक्टर लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे और 15 अक्टूबर को उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार शाम 4:30 बजे मुंबई के सांताक्रूज़ उपनगर स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर हुआ। कई हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंतिम संस्कार में पहुंचे सलमान खान

    पंकज धीर के अंतिम संस्कार के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बॉलीवुड के भाईजान और पंकज धीर के बेटे निकितिन धीर के खास दोस्त सलमान खान इस दुख की घड़ी में परिवार के पास पहुंचे। सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी वहां मौजूद देखा गया। उनके अलावा पुनीत इस्रार,हेमा मालिनी, मीका सिंह और मुकेश ऋषि भी वहां मौजूद थे।

    कुशाल टंडन ने दिया कंधा

    इस दौरान निकितिन धीर बेहद दुखी दिखाई दिए और सलमान के गले लगे। एक तस्वीर में वो अपनी मां को सीने से लगाकर उन्हें हिम्मत देते नजर आए। पिता के जाने का ग़म निकितिन की आंखों में साफ दिखाई दिया। इस दौरान एक्टर कुशाल टंडन ने लोगों का ध्यान खींच लिया। उन्होंने दिग्गज अभिनेता की अर्थी को निकितिन के साथ कंधा दिया। वो सबसे आगे खड़े दिखे।

     
     
     
    इन पॉपुलर रोल्स से मिली प्रसिद्धि

    अपने आईकॉनिक टेलिविजन रोल के अलावा, पंकज धीर बादशाह, ज़मीन और तुमको ना भूल पाएंगे सहित कई हिंदी फिल्मों के साथ-साथ ससुराल सिमर का और राजा की आएगी बारात जैसे लोकप्रिय टीवी शो में काम कर चुके हैं। पंजाब के मूल निवासी पंकज धीर ने 1980 के दशक में कई फिल्मों में छोटी-छोटी भूमिकाओं के साथ अभिनय की शुरुआत की। उन्हें बड़ा ब्रेक 1988 में मिला जब उन्हें हिंदू महाकाव्य महाभारत में कर्ण की भूमिका मिली।

