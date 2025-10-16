Hema Malini Net Worth: करोड़ों का बंगला, महंगी गाड़ियां... ठाठ-बाट से जीती हैं 77 साल की हेमा मालिनी
दिग्गज अदाकारा हेमा मालिनी (Hema Malini) कभी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाती थीं। आज भले ही वह बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन रियल लाइफ में वह शान-ओ-शौकत से अपनी जिंदगी जीती हैं। अभिनेत्री से सांसद बनीं हेमा की कुल संपत्ति जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी (Hema Malini) कभी टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाती थीं। आज भले ही वह बड़े पर्दे से दूर हैं लेकिन किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं। जब से वह सांसद बनी हैं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया पर आपको कई वीडियोज मिलेंगे, जो दिखाते हैं कि एक्ट्रेस कितनी सादगी से जीती हैं। मगर रियल लाइफ में ऐसा नहीं है।
जी हां, अभिनेत्री से भाजपा सांसद बनीं हेमा मालिनी रियल लाइफ में करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं और लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं। देशभर में कई जगह उनकी प्रॉपर्टी है, महंगी गाड़ियां हैं। चलिए आपको हेमा मालिनी की लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं।
फिल्मी दुनिया से दूर हेमा मालिनी
शोले की बसंती ने दशकों तक सिनेमा पर राज किया है। उन्होंने छोटे किरदार निभाकर 60 के दशक में अपना करियर शुरू किया और फिर सपनों के सौदागर के साथ बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू कर छा गईं। उन्होंने अपने करियर में शोले, क्रांति, सीता गीता, दिल्लगी और बागबान जैसी शानदार फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखाई है।
Photo Credit - Instagram
हेमा मालिनी अपने दौर में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं। फिल्मों में अदाकारी दिखाने के बाद वह सांसद बन गई हैं। अभिनेत्री से सांसद बनीं हेमा मालिनी की कुल संपत्ति जानकर आपके होश उड़ जाएंगे।
हेमा मालिनी की कुल संपत्ति
पिछले साल लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के दौरान दाखिल हलफनामे के मुताबिक, हेमा मालिनी की कुल संपत्ति 122.19 करोड़ रुपये है। वैसे उनकी कुल संपत्ति 123.6 करोड़ रुपये है लेकिन 1.42 करोड़ रुपये की देनदारियां शामिल हैं।
मुंबई से वृंदावन तक जमीन
हेमा मालिनी करोड़ों की मालकिन हैं और उनकी संपत्ति मुंबई से वृंदावन तक फैली हुई है। उनके पास मुंबई, चेन्नई, वृंदावन समेत कई जगहों पर घर और जमीन हैं। शायद ही आपको पता हो कि हेमा मालिनी जिस घर में रहती हैं, उसकी कीमत 113.6 करोड़ रुपये है। पिछले महीने ही एक्ट्रेस ने मुंबई में करीब 12 करोड़ रुपये के दो अपार्टमेंट बेचे थे।
हेमा मालिनी का कार कलेक्शन
बात करें हेमा मालिनी की गाड़ियों की तो वह महंगी सवारी में घूमने की भी शौकीन हैं। उनके पास MG M9 (75 लाख रुपये), मर्सिडीज बेंज, एमजी हेक्चर, ऑडी क्यू5 और ऑडी ए8 एल जैसी गाड़ियां शामिल हैं। कुल मिलाकर हेमा मालिनी 77 साल की उम्र में शान-ओ-शौकत से अपनी जिंदगी बिता रही हैं।
