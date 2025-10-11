हेमा मालिनी के साथ एक छत के नीचे नहीं रहते Dharmendra! बॉबी देओल ने किया खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) भले ही उम्र के इस पड़ाव पर हैं, लेकिन उनका सोशल मीडिया गेम आज भी कमाल का है। अक्सर वो अपने घर और अपने फार्म हाउस से जुड़ी चीजें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। एक तरफ जहां उनका फिल्मी करियर कमाल का रहा तो वहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी खूब चर्चा में रही।

उन्होंने पहली शादी प्रकाश कौर (Prakash Kaur) के साथ की थी। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी हेमा मालिनी (Hema Malini) से की थी। हालांकि शादी के वक्त काफी अड़चनें आईं जरूर थी, लेकिन आखिरकार धर्मेंद्र ने हेमा को अपना हमसफर चुन लिया। अब हाल ही में धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल (Bobby Deol) ने एक नया खुलासा किया है।

बॉबी देओल ने खोला धर्मेंद्र का राज बॉबी देओल ने बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी की है। एनिमल हो या फिर आश्रम या फिर हो हाल ही में उनकी सीरीज 'The Bads of Bollywood' हर तरफ सिर्फ उन्हीं की चर्चा हो रही है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बॉबी ने अपने घर-परिवार और पिता धर्मेंद्र के बारे में खुलकर बात की है। एबीपी लाइव के साथ एक इंटरव्यू में बॉबी देओल से उनके पिता धर्मेंद्र और उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में पूछा गया। दरअसल, धर्मेंद्र ने कहा था कि वो अकेले पड़ गए हैं। इसी पर बॉबी ने जवाब दिया,

'मेरे पिता और मेरी मां एक साथ रहते हैं। दोनों अभी खंडाला वाले फार्म पर हैं। पापा और मम्मी साथ हैं। आप जानते हैं कि मेरे पापा थोड़े फिल्मी हो जाते हैं। वो फार्महाउस पर रहना बहुत पसंद करते हैं। अब वो बूढ़े भी हो गए हैं और फार्महाउस पर रहना उनके लिए सुकून भरा है। मौसम अच्छा रहता है, खाना अच्छा खाते हैं। फार्महाउस को पापा ने मानो स्वर्ग जैसा बना दिया है।' मां की वजह से स्टार बने हैं पापा इस इंटरव्यू में बॉबी ने ये भी बताया कि आज उनके पिता धर्मेंद्र अगर इतने बड़े स्टार बने हैं, तो इसके पीछे की वजह उनकी मां प्रकाश कौर ही हैं। बॉबी ने बताया कि, मेरे पापा बहुत इमोशनल हैं। वो अपनी भावनाओं को खुलकर बयां करते हैं। मैं उनसे पूछता भी हूं कि आपने ऐसा क्यों लिखा तो कहते हैं कि बस वो दिल की सुन रहे हैं। यह भी पढ़ें- अनकट वर्जन में लौट रही है Sholay, अनदेखे सीन्स के साथ कब और कहां हो रही है रिलीज?

मेरे पिता के अलावा मेरी मां का सफर बहुत कठिन रहा है। वो एक छोटे से गांव से आई थीं और बहुत साधारण थीं और फिर एक सुपरस्टार की पत्नी के रूप में वो यहां आईं। यहां के तौर-तरीके सीखे, ये सब उनके लिए आसान नहीं था। आज मैं जो हूं अपनी पत्नी की वजह से हूं और मेरे पिता भी ऐसे ही हैं। मेरी मां की वजह से ही और उनके साथ की वजह से वो इतने बड़े सुपरस्टार बने हैं।