सबसे ज्यादा बिगड़े हुए थे Sunny Deol, धर्मेंद्र को चकमा देकर करते थे उल्टे काम
सनी देओल और बॉबी देओल दोनों ही अपनी सेकंड इनिंग में धमाल मचा रहे हैं। दोनों भाई एक-दूसरे को बहुत ही सपोर्ट करते हैं। हालांकि, इस बार बॉबी देओल ने अपने भाई की ही पोल-खोल की है। उन्होंने सनी देओल को सबसे बिगड़ा हुआ कहा। साथ ही बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक्टर ने ये भी बताया कि धर्मेंद्र की नजरों से बच कर वह क्या करते थे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक ने एक्शन से दिल जीता, तो दूसरे ने अपने चार्मिंग लुक और रोमांस से। देओल ब्रदर्स 90 के दशक से इंडस्ट्री में छाई हुई है। हालांकि, एक दौर ऐसा आया था, जब दोनों भाई का करियर डूब रहा था। जहां सनी देओल की फिल्मों में दूसरी पारी 'गदर 2' से शुरू हुई, तो वहीं एनिमल में अबरार बनकर दोनों भाई छा गए।
बैड्स ऑफ बॉलीवुड से एक बार फिर से छा जाने वाले बॉबी देओल ने हाल ही में अपने उस दौर के बारे में खुलासा किया, जब वह एल्कोहल की समस्या से जूझ रहे थे और उनके साथ उनका परिवार मजबूती से खड़ा हुआ था। हालांकि, इसी के साथ बॉबी देओल ने ये भी बताया कि बचपन में सनी देओल क्या करते थे।
सनी की वजह से फंस जाते थे बॉबी देओल
अक्सर कहा जाता है कि घर का सबसे छोटा बेटा या बेटी घर का लाडला होता है। ऐसे में परिवार से मिले प्यार और छूट के कारण उसके बिगड़ने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। सोल्जर और एनिमल फिल्मों के अभिनेता बॉबी देओल भी अपने भाई बहनों में अपने माता-पिता की सबसे छोटी संतान हैं। सबसे बड़े भाई अभिनेता सनी देओल, फिर दो बहनें और तब जाकर बाबी। उनके मामले में बात अलग है।
हाल ही में बाबी ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘जब मैं अपने बच्चों को देखता हूं, तब लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूं। दिमाग में तो मैं अभी तक बच्चा ही हूं। मैं घर का लाडला हूं। सब कहते हैं कि घर के लाडले जो बच्चे होते हैं वो बिगड़े होते हैं। मुझे तो लगता है कि भैया (सनी देओल) ज्यादा बिगड़े हुए थे। घर में सभी का ध्यान तो मुझ पर होता था और वो निकल जाते थे बाहर घूमने। वो बच जाते थे। एक तो मुझे घर से जल्दी बाहर जाने नहीं देते थे। मैं ज्यादातर मम्मी-पापा के पास ही रहता था। अब मुझे अच्छा लगता है कि मुझे उनके साथ बिताने के लिए समय मिला। मुझे इंडस्ट्री में 30 साल हो चुके हैं, आज भी मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे पिता हैं"।
इन फिल्मों में नजर आएंगे सनी देओल
सनी देओल और बॉबी देओल दोनों ही भाइयों के पास इस वक्त कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। गदर 2 एक्टर के पास जहां जाट 2, लाहौर 1947, बॉर्डर 2 और रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2 जैसे बड़े प्रोजेक्ट हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉबी देओल भी वेलकम टू द जंगल और अल्फा में नजर आएंगे।
