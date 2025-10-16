जब जितेंद्र से Hema Malini गुपचुप कर रही थीं शादी...धर्मेंद्र ने नशे में धुत होकर किया था बवाल, तुड़वा दी थी शादी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. ड्रीम गर्ल...ये नाम सुनते हैं कि जहन में बस एक ही नाम याद आता है और वो नाम है हेमा मालिनी (Hema Malini) का। वो अदाकारा जिसने 70MM के पर्दे पर लंबे वक्त तक राज किया था। हेमा मालिनी ने उस दौर में वो जादू किया जो शायद दूसरी अभिनेत्रियां नहीं कर पाईं थीं। 16 अक्टूबर को हेमा अपना जन्मदिन (Hema Malini Birthday) मनाती हैं। ऐसे में आज हम आपको हेमा की जिंदगी के कुछ अनकहे किस्सों के बारे में बताएंगे। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अम्मंकुदी तमिलनाडु में हुआ था। कहा जाता है कि हेमा मालिनी की शादी धर्मेंद्र (Dharmendra) से पहले किसी और से होने वाली थी क्योंकि हेमा की मां को कोई और पसंद था।

बेटी हेमा की जितेंद्र से शादी कराना चाहती थीं मां

हेमा मालिनी का नाम उस दौर में कई अभिनेताओं के साथ जुड़ता था। ऐसा हो भी क्यों ना आखिरकार हेमा इतनी खूबसूरत थीं। दूसरी तरफ की हेमा की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही थीं। ऐसे में हेमा के ऊपर फिदा होने वालों की कमी नहीं थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेमा की मां चाहती थीं कि उनकी शादी धर्मेंद्र या संजीव कुमार से नहीं बल्कि जितेंद्र से हो। जी हां, कहा जाता है कि, हेमा की शादी के लिए उनकी मां ने जितेंद्र को पसंद किया था। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों का रिश्ता भी तय हुआ था। हालांकि वो बात और है उस दौरान दोनों ही स्टार्स अलग-अलग लोगों को डेट कर रहे थे। बताया जाता है कि जब हेमा की शादी जितेंद्र से फिक्स हुई तो उस वक्त जंपिग जैक शोभा सिप्पी को डेट कर रहे थे। इधर हेमा की मां को धर्मेंद्र पसंद नहीं थे बल्कि वो तो जितेंद्र को पसंद करती थीं। वहीं जब हेमा की मां और उनके परिवार को पता चला कि हेमा 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र को डेट कर रही हैं तो मां काफी नाराज हुईं उन्होंने फैसला किया कि हेमा की शादी जितेंद्र से ही हो। घर में इस बात को लेकर काफी बहस भी हुई लेकिन हेमा जितेंद्र के नहीं बल्कि धर्मेंद्र के प्यार में थीं। उधर शादीशुदा धर्मेंद्र भी हेमा के प्यार में इतने पागल हो गए कि उन्हें जब खबर लगी तो वो काफी परेशान हो गए।

धर्मेंद्र को हेमा और जितेंद्र की शादी बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। वो नहीं चाहते थे कि हेमा किसी और से शादी करें। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को अपने प्यार का वास्ता देकर जितेंद्र से शादी नहीं करने की अपील की, हालांकि हेमा मान गईं पर उनके ऊपर परिवार का दबाव था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जितेंद्र के करीबी दोस्त ने राम कमल मुखर्जी की किताब बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में बताया कि जितेंद्र को कभी हेमा से शादी नहीं करनी थी, क्योंकि वो जानते थे कि हेमा धर्मेंद्र से प्यार करती हैं। उन्होंने अपने दोस्त को इस बारे में बताया कि, 'मैं तो हेमा से शादी करना ही नहीं चाहता हूं। हम दोनों एक-दूसरे से प्यार नहीं करते। लेकिन मेरा परिवार चाहता है, इसलिए मैं कर सकता हूं और वो बहुत अच्छी लड़की हैं। इसी बीच जब हेमा और जितेंद्र की चेन्नई के एक मंदिर में सीक्रेटली हो रही शादी के बारे में धर्मेंद्र को पता चला तो वो शादी में घुस गए। नशे में धुत धर्म पाजी ने वहां जाकर जितेंद्र को शादी नहीं करने के लिए मनाया। उधर हेमा के पिता ने नशे में धर्मेंद्र को देख तुरंत उन्हें वहां से जाने को कहा। लेकिन धर्मेंद्र ने जाने से ही मना कर दिया और कहा कि वो हेमा से अकेले में बात करना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से हेमा के पिता ने इसकी इजाजत दी। इसके बाद जब हेमा धर्मेंद्र से बात करके बाहर आईं तो उन्होंने कहा कि उन्हें शादी के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इसके बाद जितेंद्र का परिवार काफी नाराज हुआ और जितेंद्र भी अपनी फैमिली को लेकर वहां से चलते बने, क्योंकि उन्हें ये बेइज्जती लगी। उधर धर्मेंद्र ने जितेंद्र को भी शादी नहीं करने के लिए मनाया और इस तरह से शादी होते-होते रह गई। बाद में हेमा और और धर्मेंद्र ने मई 1980 में शादी की थी। ये शादी हेमा के बड़े भाई के घर पर ही हुई थी।