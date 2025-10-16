'किसके बाप के अंदर दम...', बदनाम होने पर Govinda ने तोड़ी चुप्पी, एक साथ कीं 14 फिल्मों की शूटिंग
यूं तो अभिनेता गोविंदा (Govinda) ने सिनेमा को कई ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं और उनकी परफॉर्मेंस हमेशा टॉप पर रही है। मगर वह सेट पर हमेशा लेट आने के लिए बदनाम रहे। हाल ही में उन्होंने सेट पर देर से आने के अपने विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। जानिए एक्टर ने क्या कहा।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता गोविंदा (Govinda) 80 और 90 दशक को टॉप एक्टर्स में शुमार थे। एक दौर था जब वह एक साथ 4-5 फिल्में शूट किया करते थे। ट्विंकल खन्ना ने रिवील किया है कि एक बार तो वह एक साथ 14 फिल्मों की शूटिंग करते थे। अब आखिरकार एक्टर ने सेट पर अपने लेट आने के विवाद पर चुप्पी तोड़ी है।
दरअसल, गोविंदा और चंकी पांडे काजोल व ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) के चैट शो में आए, जहां उन्होंने कई दिलचस्प बातें कीं। इस दौरान गोविंदा ने सेट पर लेट आने के लिए बदनाम होने पर बात की है।
एक साथ गोविंदा ने की 14 फिल्मों की शूटिंग
चैट शो में ट्विंकल खन्ना ने रिवील किया कि जब वह गोविंदा के साथ काम कर रही थी, तब वह एक साथ 14 मूवीज में काम कर रहे थे। वह सेट पर कोई भी कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाते थे। इस पर गोविंदा ने कहा, "सब याद रहता था। कीर्ति ने मुझे इतना डरा दिया था ना कि 'ची, ची, बिना प्लानिंग के पिक्चर कर रहे हैं। यह नहीं चलती तो तू गया।' इतना डराता था वो मुझे। डर डर के मैं ज्यादा ईमानदार हो गया उसमें।"
Photo Credit - X
यह भी पढ़ें- गोविंदा के चक्कर में सेट पर अपना आपा खो बैठे थे संजय दत्त, गुस्से में देने लगे थे गाली, बदलवा दिया था सीन...
लेट आने की खबरों पर गोविंदा ने किया रिएक्ट
गोविंदा ने आगे बताया कि सेट पर लेट आने के लिए उन्हें बदनाम किया गया। बकौल अभिनेता, "मैं बदनाम हुआ कि मैं टाइम पर नहीं आता हूं। मैंने कहा, 'किसके बाप के अंदर ताकत कै कि वो 5 शिफ्ट करे और टाइम पर आए। मुमकिन ही नहीं है। हो ही नहीं सकता। इतनी ज्यादा शूटिंग कैसे करेगा आदमी?' यहां तो एक पिक्चर के अंदर थक जाते हैं लोग।"
Photo Credit - X
गोविंदा पिछले कुछ समय से फिल्मों से दूर हैं। साल 2019 में उन्होंने रंगीला राजा में अभिनय किया था। अब अभिनेता जल्द ही 'दुनियादारी' से वापसी करने वाले हैं।
यह भी पढ़ें- करवाचौथ के मौके पर Govinda ने पत्नी सुनीता को दिया सोने का हार, लंबाई देख खुली रह जाएंगी आंखे
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।