'किसके बाप के अंदर दम...', बदनाम होने पर Govinda ने तोड़ी चुप्पी, एक साथ कीं 14 फिल्मों की शूटिंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता गोविंदा (Govinda) 80 और 90 दशक को टॉप एक्टर्स में शुमार थे। एक दौर था जब वह एक साथ 4-5 फिल्में शूट किया करते थे। ट्विंकल खन्ना ने रिवील किया है कि एक बार तो वह एक साथ 14 फिल्मों की शूटिंग करते थे। अब आखिरकार एक्टर ने सेट पर अपने लेट आने के विवाद पर चुप्पी तोड़ी है।

