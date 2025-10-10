Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करवाचौथ के मौके पर Govinda ने पत्नी सुनीता को दिया सोने का हार, लंबाई देख खुली रह जाएंगी आंखे

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 07:17 PM (IST)

    90's के पॉपुलर एक्टर गोविंदा (Govinda) अक्सर अपनी पत्नी पर प्यार लुटाते नजर आते हैं। फैंस को दोनों की जोड़ी खूब पसंद है। हाल ही में करवाचौथ के मौके पर एक्टर ने पत्नी को भारीभरकम सोना का हार दिया। सुनीता ने उसे गले में पहनकर फोटो शेयर की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गोविंदा ने दिया पत्नी को सोने का हार (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस साल की शुरुआत से ही सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) और गोविंदा (Govinda) कई वजहों से चर्चा में रहे। कभी उनके तलाक की खबरें आईं तो कभी गोविंदा का अन्य अभिनेत्रियों के साथ अफेयर बताया गया। हालांकि, सुनीता ने बार-बार स्पष्ट किया है कि उनका तलाक नहीं हो रहा है और वे साथ हैं। अब,शुक्रवार को करवा चौथ के मौके पर, सुनीता गोविंदा से मिले भारी-भरकम तोहफे को फ्लॉन्ट करती नजर आईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोविंदा ने क्या दिया सुनीता को तोहफा

    स्टार वाइफ को गोविंदा से करवा चौथ के तोहफे में एक बड़ा सोने का हार मिला। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "सोना कितना सोना है। इसके साथ उन्होंने रेड हार्ट और हंसी वाला इमोजी बनाया। उन्होंने लिखा- 'मेरा करवा चौथ का तोहफा आ गया।'

    यह भी पढ़ें- Govinda ने किया अपकमिंग फिल्म का एलान, 6 साल बाद पर्दे पर होगी हीरो नंबर-1 की वापसी

    फैंस बोले - 'सोना तो हीरे से महंगा है'

    वहीं फैंस भी सुनीता के इस महंगे गिफ्ट को देखकर चौंक गए और कई सारे कमेंट्स करने लगे। एक नेटिज़न ने उनकी पोस्ट पर टिप्पणी की, "गोविदा सर बहुत भाग्यशाली हैं जो इतनी स्मार्ट बीवी मिलीं उन्हें, मुझे वास्तव में उनका ईमानदार व्यक्तित्व पसंद है।" एक अन्य इंस्टाग्राम यूजर ने टिप्पणी की, "हॉलमार्क दिखाओ मैडम..हम नहीं मानेंगे क्योंकि गोल्ड आज कल डायमंड से भी महंगा हो रहा है।" तीसरे ने लिखा- ये हुई ना बात मेरे हीरो नंबर वन आपका ही हीरो है।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Ssunita (@officialsunitaahuja)

    गोविंदा के अफेयर पर क्या बोलीं सुनीता

    कुछ दिनों पहले, सुनीता ने अपने व्लॉग में संभावना सेठ को गेस्ट के रूप में शामिल किया था। उनसे बात करते हुए, स्टार पत्नी ने गोविंदा के अफेयर की अफवाहों के बारे में खुलकर बात की थी। जब संभावना ने सुनीता से पूछा कि अगर वह गोविंदा को धोखा देते हुए पकड़ लें तो क्या होगा, उन्होंने कहा, "फिर तो खत्म, जय माता दी! कहते हैं सनी देओल का ढाई किलो का हाथ है, मेरा पांच किलो का है। फिर तो जो मैं धपा ढप दूंगी, क्योंकि इसमें ताकत आएगी माता रानी का।"

    यह भी पढ़ें- गोविंदा के चक्कर में सेट पर अपना आपा खो बैठे थे संजय दत्त, गुस्से में देने लगे थे गाली, बदलवा दिया था सीन...