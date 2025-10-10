करवाचौथ के मौके पर Govinda ने पत्नी सुनीता को दिया सोने का हार, लंबाई देख खुली रह जाएंगी आंखे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस साल की शुरुआत से ही सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) और गोविंदा (Govinda) कई वजहों से चर्चा में रहे। कभी उनके तलाक की खबरें आईं तो कभी गोविंदा का अन्य अभिनेत्रियों के साथ अफेयर बताया गया। हालांकि, सुनीता ने बार-बार स्पष्ट किया है कि उनका तलाक नहीं हो रहा है और वे साथ हैं। अब,शुक्रवार को करवा चौथ के मौके पर, सुनीता गोविंदा से मिले भारी-भरकम तोहफे को फ्लॉन्ट करती नजर आईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें