करवाचौथ के मौके पर Govinda ने पत्नी सुनीता को दिया सोने का हार, लंबाई देख खुली रह जाएंगी आंखे
90's के पॉपुलर एक्टर गोविंदा (Govinda) अक्सर अपनी पत्नी पर प्यार लुटाते नजर आते हैं। फैंस को दोनों की जोड़ी खूब पसंद है। हाल ही में करवाचौथ के मौके पर एक्टर ने पत्नी को भारीभरकम सोना का हार दिया। सुनीता ने उसे गले में पहनकर फोटो शेयर की है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस साल की शुरुआत से ही सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) और गोविंदा (Govinda) कई वजहों से चर्चा में रहे। कभी उनके तलाक की खबरें आईं तो कभी गोविंदा का अन्य अभिनेत्रियों के साथ अफेयर बताया गया। हालांकि, सुनीता ने बार-बार स्पष्ट किया है कि उनका तलाक नहीं हो रहा है और वे साथ हैं। अब,शुक्रवार को करवा चौथ के मौके पर, सुनीता गोविंदा से मिले भारी-भरकम तोहफे को फ्लॉन्ट करती नजर आईं।
गोविंदा ने क्या दिया सुनीता को तोहफा
स्टार वाइफ को गोविंदा से करवा चौथ के तोहफे में एक बड़ा सोने का हार मिला। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "सोना कितना सोना है। इसके साथ उन्होंने रेड हार्ट और हंसी वाला इमोजी बनाया। उन्होंने लिखा- 'मेरा करवा चौथ का तोहफा आ गया।'
फैंस बोले - 'सोना तो हीरे से महंगा है'
वहीं फैंस भी सुनीता के इस महंगे गिफ्ट को देखकर चौंक गए और कई सारे कमेंट्स करने लगे। एक नेटिज़न ने उनकी पोस्ट पर टिप्पणी की, "गोविदा सर बहुत भाग्यशाली हैं जो इतनी स्मार्ट बीवी मिलीं उन्हें, मुझे वास्तव में उनका ईमानदार व्यक्तित्व पसंद है।" एक अन्य इंस्टाग्राम यूजर ने टिप्पणी की, "हॉलमार्क दिखाओ मैडम..हम नहीं मानेंगे क्योंकि गोल्ड आज कल डायमंड से भी महंगा हो रहा है।" तीसरे ने लिखा- ये हुई ना बात मेरे हीरो नंबर वन आपका ही हीरो है।
गोविंदा के अफेयर पर क्या बोलीं सुनीता
कुछ दिनों पहले, सुनीता ने अपने व्लॉग में संभावना सेठ को गेस्ट के रूप में शामिल किया था। उनसे बात करते हुए, स्टार पत्नी ने गोविंदा के अफेयर की अफवाहों के बारे में खुलकर बात की थी। जब संभावना ने सुनीता से पूछा कि अगर वह गोविंदा को धोखा देते हुए पकड़ लें तो क्या होगा, उन्होंने कहा, "फिर तो खत्म, जय माता दी! कहते हैं सनी देओल का ढाई किलो का हाथ है, मेरा पांच किलो का है। फिर तो जो मैं धपा ढप दूंगी, क्योंकि इसमें ताकत आएगी माता रानी का।"
