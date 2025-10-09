गोविंदा के चक्कर में सेट पर अपना आपा खो बैठे थे संजय दत्त, गुस्से में देने लगे थे गाली, बदलवा दिया था सीन...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 और 2000 के दशक में गोविंदा का राज चलता था। वह दर्शकों के दिलों पर राज करते थे लेकिन उनकी एक चीज से को-स्टार्स और निर्देशक तक हर कोई परेशान रहता था। इस चीज से एक बार संजय दत्त (Sanjay Dutt) का पारा भी चढ़ गया था।

संजय दत्त और गोविंदा ने एक साथ फिल्म जोड़ी नंबर 1 में काम किया था। यह फिल्म साल 2001 में रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन डेविड धवन ने किया था। फिल्म में द बैड्स ऑफ बॉलीवुड फेम रजत बेदी की भी अहम भूमिका थी। हाल ही में, रजत ने फिल्म के सेट से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है।

गोविंदा की लेट-लतीफी से आगबबूला हो गए थए संजय दत्त यह किस्सा गोविंदा की लेट-लतीफी और संजय के गुस्से के बारे में है। गोविंदा की लेट-लतीफी के किस्से बॉलीवुड में खूब मशहूर हैं। अभिनेता एक साथ 4-5 फिल्मों की शूट करते थे। रजत ने सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में कहा, "उन्होंने बहुत ज्यादा काम ले लिया था। जोड़ी नंबर 1 में डेविड को सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू करनी थी, लेकिन संजय दत्त और मैं किसी वजह से सुबह 6 बजे वहां पहुंच गए।"

संजय दत्त ने सेट पर खो दिया था आपा रजत बेदी ने आगे बताया, "डेविड और हम सब गोविंदा के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि हम काम शुरू कर सकें। फिर हमें पता चला कि गोविंदा घर पर हैं। इसलिए सेट से किसी को उनके घर भेजा गया और वह व्यक्ति उन्हें सेट पर लाने के लिए बाहर बैठा रहा। दोपहर के 2 बजते-बजते संजय अपना आपा खो बैठे।"

दोपहर के 2 बजते-बजते संजय अपना आपा खो बैठे।"

संजय दत्त ने गुस्से में उठाया था ये कदम रजत बेदी ने कहा, "किसी को पता ही नहीं था कि वह हैदराबाद से हवाई जहाज से आ रहे हैं और सीधे दोपहर 3 बजे सेट पर आ रहे हैं। उन दिनों किसी को पता ही नहीं चलता था कि वह कहां हैं क्योंकि उस समय वह 4-5 शिफ्ट करते थे।" रजत ने बताया कि 3 बजे के बाद गोविंदा सेट पर आए और फिर ड्रामा शुरू हो गया।