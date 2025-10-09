Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोविंदा के चक्कर में सेट पर अपना आपा खो बैठे थे संजय दत्त, गुस्से में देने लगे थे गाली, बदलवा दिया था सीन...

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 02:46 PM (IST)

    फिल्म 'जोड़ी नंबर 1' की शूटिंग के दौरान गोविंदा (Govinda) के कारण संजय दत्त (Sanjay Dutt) बहुत गुस्सा हो गए थे। गोविंदा सेट पर इस कदर नाराज हो गए थे कि गाली-गलौज करने लगे थे और तुरंत पूरा सीन पलट दिया था। हाल ही में उनके को-स्टार ने इस बारे में बताया है।   

    prefferd source google
    Hero Image

    गोविंदा के चलते गुस्सा हो गए थे संजय दत्त। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 और 2000 के दशक में गोविंदा का राज चलता था। वह दर्शकों के दिलों पर राज करते थे लेकिन उनकी एक चीज से को-स्टार्स और निर्देशक तक हर कोई परेशान रहता था। इस चीज से एक बार संजय दत्त (Sanjay Dutt) का पारा भी चढ़ गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संजय दत्त और गोविंदा ने एक साथ फिल्म जोड़ी नंबर 1 में काम किया था। यह फिल्म साल 2001 में रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन डेविड धवन ने किया था। फिल्म में द बैड्स ऑफ बॉलीवुड फेम रजत बेदी की भी अहम भूमिका थी। हाल ही में, रजत ने फिल्म के सेट से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है।

    गोविंदा की लेट-लतीफी से आगबबूला हो गए थए संजय दत्त 

    यह किस्सा गोविंदा की लेट-लतीफी और संजय के गुस्से के बारे में है। गोविंदा की लेट-लतीफी के किस्से बॉलीवुड में खूब मशहूर हैं। अभिनेता एक साथ 4-5 फिल्मों की शूट करते थे। रजत ने सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में कहा, "उन्होंने बहुत ज्यादा काम ले लिया था। जोड़ी नंबर 1 में डेविड को सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू करनी थी, लेकिन संजय दत्त और मैं किसी वजह से सुबह 6 बजे वहां पहुंच गए।"

    संजय दत्त ने सेट पर खो दिया था आपा

    रजत बेदी ने आगे बताया, "डेविड और हम सब गोविंदा के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि हम काम शुरू कर सकें। फिर हमें पता चला कि गोविंदा घर पर हैं। इसलिए सेट से किसी को उनके घर भेजा गया और वह व्यक्ति उन्हें सेट पर लाने के लिए बाहर बैठा रहा। दोपहर के 2 बजते-बजते संजय अपना आपा खो बैठे।"

    यह भी पढ़ें- बस कंडक्टर थे Sunil Dutt, Oscar में जाने वाली सुपरहिट फिल्म से रातोंरात चमक गई थी किस्मत

    संजय दत्त ने गुस्से में उठाया था ये कदम

    रजत बेदी ने कहा, "किसी को पता ही नहीं था कि वह हैदराबाद से हवाई जहाज से आ रहे हैं और सीधे दोपहर 3 बजे सेट पर आ रहे हैं। उन दिनों किसी को पता ही नहीं चलता था कि वह कहां हैं क्योंकि उस समय वह 4-5 शिफ्ट करते थे।" रजत ने बताया कि 3 बजे के बाद गोविंदा सेट पर आए और फिर ड्रामा शुरू हो गया।

    Sanjay Dutt Govinda Movie

    Photo Credit - x

    रजत बेदी ने बताया कि संजय दत्त को गोविंदा के मुकाबले कम डायलॉग्स मिले थे, जिसकी वजह से वह और गुस्सा हो गए थे। इस बारे में एक्टर ने कहा, "संजू ने असिस्टेंट को गाली देना शुरू कर दिया और कहा, 'तुम ये डायलॉग्स गोविंदा को दो, मैं ये नहीं करूंगा।' इस तरह पूरा सीन उसी समय बदल गया।"

    यह भी पढ़ें- मोगा के कॉलेज में ‘मुन्नाभाइयों’ को ब्लूटूथ से करवाया पेपर, पुलिस ने ‘सर्किट’ को पकड़ा; जुराबों में छिपाए थे फोन

     