'लोगों के पास सेक्स टेप...', Twinkle Khanna के घर आकर इस बात के लिए रोने लगी थीं एक्ट्रेस Shefali Shah

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शेफाली शाह आज हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अदाकाराओं में गिनी जाती हैं जो बड़े पर्दे के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अपनी अदाकारी दिखा रही हैं। उनकी परफॉर्मेंस की हर कोई तारीफ करता है। मगर क्या आपको पता है कि कभी अच्छे रोल्स न मिलने के चलते वह इतना परेशान हो गई थीं कि ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) के घर जाकर रोती थीं। हाल ही में, ट्विंकल खन्ना ने शेफाली शाह को लेकर बड़ा खुलासा किया है और उनके बुरे दौर के बारे में बात की है।

अच्छे रोल न मिलने पर रोने लगी थीं शेफाली हाल ही में शेफाली शाह अपनी दोस्त और पूर्व अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना के पॉडकास्ट में आईं और अपने करियर के संघर्ष के दिनों को याद किया। ट्विंकल ने उस पल को याद किया, जब अच्छे रोल्स न मिलने पर एक्ट्रेस रो पड़ी थीं। ट्विंकल ने बताया, "शेफाली भी मेरी एक पुरानी दोस्त हैं और एक बार हम मेरे बगीचे में बैठे थे और वह इस बात से परेशान थीं कि उन्हें वह काम नहीं मिल रहा था जो उन्हें मिलना चाहिए था। वह रो रही थीं।"