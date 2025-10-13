Language
    'लोगों के पास सेक्स टेप...', Twinkle Khanna के घर आकर इस बात के लिए रोने लगी थीं एक्ट्रेस Shefali Shah

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:00 PM (IST)

    ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) और शेफाली शाह (Shefali Shah) अच्छे दोस्त हैं। करियर के शुरुआती दौर में भी जब वह मुश्किल दौर से गुजर रही थीं, तब उन्होंने ट्विंकल को एक बार अपने दिल की बात जाहिर की थी। अब ट्विंकल ने शेफाली के बारे में बड़ी बात बताई है।  

    शेफाली शाह को लेकर ट्विंकल खन्ना का बयान वायरल। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शेफाली शाह आज हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अदाकाराओं में गिनी जाती हैं जो बड़े पर्दे के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अपनी अदाकारी दिखा रही हैं। उनकी परफॉर्मेंस की हर कोई तारीफ करता है।

    मगर क्या आपको पता है कि कभी अच्छे रोल्स न मिलने के चलते वह इतना परेशान हो गई थीं कि ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) के घर जाकर रोती थीं। हाल ही में, ट्विंकल खन्ना ने शेफाली शाह को लेकर बड़ा खुलासा किया है और उनके बुरे दौर के बारे में बात की है।

    अच्छे रोल न मिलने पर रोने लगी थीं शेफाली

    हाल ही में शेफाली शाह अपनी दोस्त और पूर्व अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना के पॉडकास्ट में आईं और अपने करियर के संघर्ष के दिनों को याद किया। ट्विंकल ने उस पल को याद किया, जब अच्छे रोल्स न मिलने पर एक्ट्रेस रो पड़ी थीं। ट्विंकल ने बताया, "शेफाली भी मेरी एक पुरानी दोस्त हैं और एक बार हम मेरे बगीचे में बैठे थे और वह इस बात से परेशान थीं कि उन्हें वह काम नहीं मिल रहा था जो उन्हें मिलना चाहिए था। वह रो रही थीं।"

    Shefali Shah

    Photo Credit - X

    ट्विंकल खन्ना के बेटे ने रिकॉर्ड किया था वीडियो

    ट्विंकल खन्ना ने आगे बताया, "चूंकि हर कहानी में कोई न कोई मोड़ तो होता ही है, हमें झाड़ियों में से सरसराहट की आवाज सुनाई दी और पता चला कि वह मेरे बेटे की थी, जो एक वीडियो टेप पकड़े हुए यह सब रिकॉर्ड कर रहा था। तो कुछ लोगों के पास एक सेक्स टेप होता है, उनके पास एक रोने वाला टेप है।" इस पर शेफाली ने मजाक में कहा कि अब शायद उन्हें वीडियो शेयर कर देना चाहिए ताकि वह पॉपुलर हो सकें।

    शेफाली शाह का करियर

    शेफाली शाह सालों से हिंदी सिनेमा में काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें वह पहचान नहीं मिली जिसकी वह हकदार थीं। उन्हें पॉपुलैरिटी ओटीटी सीरीज दिल्ली क्राइम से मिली। डार्लिंग्स, वंस अगेन, जलसा और ह्यूमन जैसी सीरीज और फिल्मों ने उन्हें बेहतरीन अदाकाराओं के लिस्ट में शुमार किया।

