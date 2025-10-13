Language
    Varun Dhawan के 'नो एंट्री 2' छोड़ने की खबरों पर बोनी कपूर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'दूसरे हीरो को लॉक...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:20 PM (IST)

    दो दशक के बाद बोनी कपूर अपनी मच अवेटेड फिल्म नो एंट्री 2 लेकर आ रहे हैं। फिल्म की स्टार कास्ट भी तय हो गई थी लेकिन पहले दिलजीत दोसांझ ने फिल्म छोड़ दी और अब वरुण के एग्जिट की खबरें आ रही हैं। अब बोनी ने वरुण धवन के फिल्म छोड़ने की खबरों पर बात की है।

    Hero Image

    वरुण धवन के फिल्म छोड़ने पर बोले बोनी कपूर। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान जैसे एक्टर्स से सजी फिल्म नो एंट्री (No Entry) 2005 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी मूवीज में से एक थी। दो दशक बाद प्रोड्यूसर बोनी कपूर फिर से नो एंट्री लाने जा रहे हैं, लेकिन इस बार स्टार कास्ट फ्रेश होगी।

    नो एंट्री को अनीस बज्मी ने डायरेक्ट किया था और लीड रोल में सलमान, अनिल, फरदीन, बिपाशा बसु, सेलिना जेटली, लारा दत्ता और एशा देओल जैसे कलाकार अहम भूमिका में थे। पिछले साल बोनी ने रिवील किया कि वह नो एंट्री 2 लेकर आ रहे हैं जिसमें दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अर्जुन कपूर लीड रोल में होंगे।

    वरुण धवन ने छोड़ दी नो एंट्री 2?

    मगर दिलजीत दोसांझ ने फिल्म से किनारा कर लिया और अब खबर आ रही थी कि दिलजीत के बाद वरुण धवन ने भी फिल्म छोड़ दी है। मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, डेट इश्यू के चलते वरुण ने फिल्म से किनारा कर लिया है। अब खुद बोनी ने इन खबरों पर रिएक्ट किया है।

    वरुण धवन के एग्जिट पर बोनी का रिएक्शन

    बोनी कपूर ने वरुण धवन के नो एंट्री 2 के एग्जिट की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसके मुताबिक, वरुण अभी भी फिल्म का हिस्सा हैं। उन्होंने स्टेटमेंट में कहा, "हम नो एंट्री में एंट्री (No Entry Mein Entry) बना रहे हैं। वरुण और अर्जुन इस फिल्म में पूरी तरह से शामिल हैं। हम अपने दूसरे हीरो और बाकी कलाकारों को फाइनल करने के लिए एक्टिव होकर बातचीत कर रहे हैं।"

    Varun Dhawan

    Photo Credit - Instagram

    पहले नो एंट्री 2 का हिस्सा दिलजीत दोसांझ भी थे, जिनके बाहर होने के बाद ऐसी खबरें आई थीं कि क्रिएटिव डिफ्रेंस की वजह से उन्होंने फिल्म छोड़ी। मगर बाद में बोनी ने बताया कि डेट इश्यू के चलते पंजाबी एक्टर फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए।

