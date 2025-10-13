Varun Dhawan के 'नो एंट्री 2' छोड़ने की खबरों पर बोनी कपूर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'दूसरे हीरो को लॉक...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान जैसे एक्टर्स से सजी फिल्म नो एंट्री (No Entry) 2005 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी मूवीज में से एक थी। दो दशक बाद प्रोड्यूसर बोनी कपूर फिर से नो एंट्री लाने जा रहे हैं, लेकिन इस बार स्टार कास्ट फ्रेश होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नो एंट्री को अनीस बज्मी ने डायरेक्ट किया था और लीड रोल में सलमान, अनिल, फरदीन, बिपाशा बसु, सेलिना जेटली, लारा दत्ता और एशा देओल जैसे कलाकार अहम भूमिका में थे। पिछले साल बोनी ने रिवील किया कि वह नो एंट्री 2 लेकर आ रहे हैं जिसमें दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अर्जुन कपूर लीड रोल में होंगे।

वरुण धवन ने छोड़ दी नो एंट्री 2? मगर दिलजीत दोसांझ ने फिल्म से किनारा कर लिया और अब खबर आ रही थी कि दिलजीत के बाद वरुण धवन ने भी फिल्म छोड़ दी है। मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, डेट इश्यू के चलते वरुण ने फिल्म से किनारा कर लिया है। अब खुद बोनी ने इन खबरों पर रिएक्ट किया है।