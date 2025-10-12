दिलजीत दोसांझ के बाद No Entry 2 से आउट हुआ ये बॉलीवुड एक्टर, इस वजह से झाड़ा सीक्वल से पल्ला
बोनी कपूर की फिल्म 'नो एंट्री 2' की घोषणा नई स्टार कास्ट के साथ हुई थी, जिसमें दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अर्जुन कपूर शामिल थे। पहले दिलजीत दोसांझ डेट इश्यूज के कारण फिल्म से बाहर हो गए थे। अब एक और एक्टर ने अपनी आगामी फिल्म से किनारा कर लिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बोनी कपूर ने पिछले साल अनाउंस किया था कि वह करीब दो दशक के बाद सुपरहिट कॉमेडी ड्रामा नो एंट्री का सीक्वल (No Entry Sequel) लेकर आ रहे हैं। मगर नई स्टार कास्ट के साथ। फिल्म की अनाउंसमेंट के साथ दर्शकों के मन में उत्साह भी उमड़ उठा था।
बोनी कपूर ने नो एंट्री 2 की स्टार कास्ट भी रिवील कर दी थी। उनका कहना था कि पुरानी स्टार कास्ट में कोई भी फिल्म में शामिल नहीं होगा क्योंकि वह फ्रेश स्टार कास्ट के साथ इसे बनाना चाहते हैं। इस फिल्म में जो एक्टर्स नजर आने वाले थे- वो दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अर्जुन कपूर थे।
नो एंट्री 2 से आउट हुए वरुण धवन
मगर अब कहा जा रहा है कि इस फिल्म से अब दो एक्टर्स आउट हो गए हैं। दिलजीत दोसांझ तो पहले ही फिल्म से बाहर हो गए थे। अब दिलजीत के बाद एक और अभिनेता ने फिल्म से अपना पल्ला झाड़ लिया है। जिस एक्टर ने फिल्म से बाहर होने का फैसला लिया है, वो वरुण धवन (Varun Dhawan) हैं।
इस वजह से छोड़ी फिल्म
मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, वरुण धवन ने नो एंट्री 2 से किनारा कर लिया है। वह इस फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें फिल्म छोड़ना पड़ा। इसकी वजह डेट इश्यू है। दरअसल, वरुण धवन के डेट्स आगामी फिल्म भेड़िया 2 के लिए लॉक हैं। ऐसे में वह नो एंट्री 2 को अपनी डेट नहीं दे पाए। हालांकि, अभी तक एक्टर या मेकर्स की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है।
क्यों दिलजीत दोसांझ फिल्म से हुए आउट?
बीते दिनों खबर आई थी कि नो एंट्री 2 से दिलजीत दोसांझ ने भी किनारा कर लिया है। इसकी वजह क्रिएटिव डिफ्रेंस बताया जा रहा था। मगर बाद में बोनी ने रिवील किया था कि डेट इश्यू की वजह से दिलजीत फिल्म से बाहर हुए थे, ना कि क्रिएटिव डिफ्रेंस से। फिलहाल, अर्जुन कपूर अभी भी फिल्म का हिस्सा हैं। अब देखना होगा कि दिलजीत और वरुण की जगह फिल्म में कौन आता है।
