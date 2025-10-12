दिलजीत दोसांझ के बाद No Entry 2 से आउट हुआ ये बॉलीवुड एक्टर, इस वजह से झाड़ा सीक्वल से पल्ला

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बोनी कपूर ने पिछले साल अनाउंस किया था कि वह करीब दो दशक के बाद सुपरहिट कॉमेडी ड्रामा नो एंट्री का सीक्वल (No Entry Sequel) लेकर आ रहे हैं। मगर नई स्टार कास्ट के साथ। फिल्म की अनाउंसमेंट के साथ दर्शकों के मन में उत्साह भी उमड़ उठा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बोनी कपूर ने नो एंट्री 2 की स्टार कास्ट भी रिवील कर दी थी। उनका कहना था कि पुरानी स्टार कास्ट में कोई भी फिल्म में शामिल नहीं होगा क्योंकि वह फ्रेश स्टार कास्ट के साथ इसे बनाना चाहते हैं। इस फिल्म में जो एक्टर्स नजर आने वाले थे- वो दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अर्जुन कपूर थे।

नो एंट्री 2 से आउट हुए वरुण धवन मगर अब कहा जा रहा है कि इस फिल्म से अब दो एक्टर्स आउट हो गए हैं। दिलजीत दोसांझ तो पहले ही फिल्म से बाहर हो गए थे। अब दिलजीत के बाद एक और अभिनेता ने फिल्म से अपना पल्ला झाड़ लिया है। जिस एक्टर ने फिल्म से बाहर होने का फैसला लिया है, वो वरुण धवन (Varun Dhawan) हैं।