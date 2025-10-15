Language
    Kareena-Aishwarya को टक्कर देने आ रही ये स्टारकिड, पिता ने खोला बॉलीवुड डेब्यू का राज़

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:46 PM (IST)

    बैड्स ऑफ बॉलीवुड में जरज सक्सेना का रोल निभाकर रजत बेदी (Rajat Bedi) अपने कमबैक से छा गए। सोशल मीडिया में हर तरफ उनकी और उनके परिवार वालों की तस्वीरें वायरल होने लगीं। शो के प्रीमियर पर रजत अपने परिवार के साथ पहुंचे थे जहां उनकी खूबसूरत बेटी पर सभी की निगाहें टिक गईं।

    Hero Image

    अपने परिवार के साथ रजत बेदी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते दिनों आर्यन खान (Aaryan Khan) निर्देशित पहली सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Ba***ds of Bollywood) में रजत बेदी को देखकर उनके फैंस क्रेजी हो गए। एक्टर के साथ-साथ अचानक से उनके परिवार को भी काफी ज्यादा अटेंशन मिलने लगी। उनकी खूबसूरत बेटी और बेटा अचानक से मीडिया की सुर्खियों में आने लगे।

    बैड्स ऑफ बॉलीवुड से मिली पॉपुलैरिटी

    रजत बेदी को साल 2002 में आई फिल्म जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी और साल 2003 में आई कोई मिल गया जैसी फिल्मों में उनके निगेटिव रोल के लिए आज भी याद किया जाता है। लेकिन काफी समय से वो फिल्मी पर्दे से दूर थे। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनका किरदार जरज सक्सेना इतना वायरल हुआ कि सीरीज के पॉपुलर किरदारों में से एक बन गया।

    बेटी वेरा बेदी ने खींचा ध्यान

    शो के प्रीमियर पर अपने परिवार के साथ पहुंचे रजत की खूबसूरत 18 वर्षीय बेटी वेरा बेदी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वेरा अपने पापा के साथ रेड कार्पेट पर शामिल हुईं और लाइमलाइट में आ गईं। लेकिन क्या वाकई में रजत के बच्चे इस अटेंशन को इंजॉय कर रहे इस बारे में एक्टर से सवाल किया गया। इस पर रजत का क्या कहना है, आइए जानते हैं।

    बहुत डरी हुई है - रजत

    Filmygyan से बातचीत में, रजत बेदी ने बताया कि उनकी बेटी वेरा बेदी इस अटेंशन से एक्साइटेड तो हैं, लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी से थोड़ा डरी हुई भी है। रजत ने कहा, "इस समय वो अपनी बढ़ती लोकप्रियता से उत्साहित तो हैं, लेकिन डरी हुई भी हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। वो डर भी जाता है। बोलती है 'पापा अब मैं जहां भी जाता हूं, लोग मुझे घूरने लगते है।' अचानक से उन्हें घूरने लगते हैं और वो इंस्टाग्राम पर अपनी वो सारी तस्वीरें देखती हैं जो उसने की ही नहीं हैं। उन्होंने चीजें पैदा कर दी हैं, और मेरा मतलब है कि वो हर पल कुछ न कुछ अपनी तरफ या अपने बारे में आता देखकर थोड़ा डरी हुई है। वेरा कहती है, 'पापा देखो ये लोग क्या गलत कर रहे हैं'।"

     
     
     
    बॉलीवुड डेब्यू पर क्या बोले रजत?

    वेरा, की खूबसूरती की तुलना करीना कपूर खान और ऐश्वर्या राय बच्चन जैसी अभिनेत्रियों से की जा रही है। वेरा अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर, उनके भाई विवान बेदी अपने अभिनेता पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए सीधे बॉलीवुड में कदम रखने की योजना बना रहे हैं। 30 साल पहले, रजत ने शाह रुख खान की एक फिल्म में उन्हें असिस्ट किया था। रजत के बेटे विवान ने आर्यन को "द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड" में भी उन्हें असिस्ट किया है। वह अपने बॉलीवुड लॉन्च का इंतजार कर रहे।

