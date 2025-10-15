Kareena-Aishwarya को टक्कर देने आ रही ये स्टारकिड, पिता ने खोला बॉलीवुड डेब्यू का राज़

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते दिनों आर्यन खान (Aaryan Khan) निर्देशित पहली सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Ba***ds of Bollywood) में रजत बेदी को देखकर उनके फैंस क्रेजी हो गए। एक्टर के साथ-साथ अचानक से उनके परिवार को भी काफी ज्यादा अटेंशन मिलने लगी। उनकी खूबसूरत बेटी और बेटा अचानक से मीडिया की सुर्खियों में आने लगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैड्स ऑफ बॉलीवुड से मिली पॉपुलैरिटी रजत बेदी को साल 2002 में आई फिल्म जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी और साल 2003 में आई कोई मिल गया जैसी फिल्मों में उनके निगेटिव रोल के लिए आज भी याद किया जाता है। लेकिन काफी समय से वो फिल्मी पर्दे से दूर थे। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनका किरदार जरज सक्सेना इतना वायरल हुआ कि सीरीज के पॉपुलर किरदारों में से एक बन गया।

यह भी पढ़ें- Salman Khan ने 'राधे' मूवी से Rajat Bedi को किया था बाहर, बोले- 'जब भाई को पता लगा कि...' बेटी वेरा बेदी ने खींचा ध्यान शो के प्रीमियर पर अपने परिवार के साथ पहुंचे रजत की खूबसूरत 18 वर्षीय बेटी वेरा बेदी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वेरा अपने पापा के साथ रेड कार्पेट पर शामिल हुईं और लाइमलाइट में आ गईं। लेकिन क्या वाकई में रजत के बच्चे इस अटेंशन को इंजॉय कर रहे इस बारे में एक्टर से सवाल किया गया। इस पर रजत का क्या कहना है, आइए जानते हैं।