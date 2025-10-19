Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Thamma Box Office Collection: दीवाली पर हॉरर मूवी 'थामा' का धमाका पक्का, एडवांस कलेक्शन उड़ा देगा आपके होश

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 09:14 AM (IST)

    Thamma Advance Booking Collection: दीवाली के बाद 21 अक्टूबर को रिलीज हो रही हॉरर-कॉमेडी 'थामा' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म एडवांस बुकिंग में गर्दा उड़ा रही है। रिलीज से दो दिन पहले ही इसने धांसू कमाई कर ली है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    थामा मूवी का एडवांस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फोटो क्रेडिट-इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कल दीवाली है और सिनेमाघरों में भी धमाका होना तय है। दीवाली के एक दिन बाद एक नहीं बल्कि दो-दो फिल्में रिलीज हो रही हैं जिसमें सबसे ज्यादा बज थामा (Thamma) का बना हुआ है। 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आ रही थामा एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा है जिसका लंबे समय से ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थामा का निर्माण मैडॉक फिल्म्स के तहत किया गया है जो इससे पहले स्त्री-स्त्री 2, मुंज्या और भेड़िया जैसी हॉरर-कॉमेडी फिल्मों से दर्शकों के दिलों में जगह बना चुका है। अब इंतजार थामा का है जिसका ट्रेलर पहले से ही इतना पसंद किया गया था कि फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई थी।

    एडवांस बुकिंग में थामा का जलवा

    थामा के क्रेज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही तगड़ी कमाई कर ली है। हाल ही में थामा की एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी और इसने ओपनिंग के लिए धांसू कलेक्शन एडवांस में ही कर लिया है। फिल्म को पूरे देश में कुल 10351 शोज मिले हैं और अभी तक करीब 57382 टिकटें बिक गई हैं। एडवांस कलेक्शन में सबसे ज्यादा कमाई दिल्ली में हुई है। अकेले दिल्ली शहर में थामा ने अभी तक 1 करोड़ रुपये से ऊपर कारोबार कर लिया है।

    यह भी पढ़ें- क्या Thamma रोक पाएगी Kantara Chapter 1 की रफ्तार? एडवांस बुकिंग में आ रहे चौंकाने वाले आंकड़े

    थामा का एडवांस बुकिंग कलेक्शन

    सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, थामा एडवांस बुकिंग में शानदार कमाई कर रही है। इस फिल्म ने अभी से ही 5.03 करोड़ रुपये (ब्लॉक सीट्स के साथ) कमाई कर ली है। ये आंकड़ा फिल्म की रिलीज से दो दिन पहले का है। यानी कि ओपनिंग डे तक इस फिल्म की कमाई दोगुनी-तिगुनी हो सकती है।

     

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Maddock Films (@maddockfilms)

    इस फिल्म से होगा थामा का क्लैश

    थामा के साथ 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में उतरने वाली फिल्म एक दीवाने की दिवानियत (Ek Deewane Ki Deewaniyat) है। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक ड्रामा की भी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और इसने अभी तक 1 करोड़ के ऊपर कलेक्शन किया है। अभी के रेस में तो थामा आगे चल रही है, अब देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर किसकी जीत होगी।

    यह भी पढ़ें- Pati Patni Aur Woh Do: कार्तिक आर्यन से एक कदम आगे निकले Ayushmann Khurrana, तीन-तीन हीरोइनों से फरमाएंगे इश्क