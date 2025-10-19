Thamma Box Office Collection: दीवाली पर हॉरर मूवी 'थामा' का धमाका पक्का, एडवांस कलेक्शन उड़ा देगा आपके होश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कल दीवाली है और सिनेमाघरों में भी धमाका होना तय है। दीवाली के एक दिन बाद एक नहीं बल्कि दो-दो फिल्में रिलीज हो रही हैं जिसमें सबसे ज्यादा बज थामा (Thamma) का बना हुआ है। 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आ रही थामा एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा है जिसका लंबे समय से ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।

थामा का निर्माण मैडॉक फिल्म्स के तहत किया गया है जो इससे पहले स्त्री-स्त्री 2, मुंज्या और भेड़िया जैसी हॉरर-कॉमेडी फिल्मों से दर्शकों के दिलों में जगह बना चुका है। अब इंतजार थामा का है जिसका ट्रेलर पहले से ही इतना पसंद किया गया था कि फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई थी।