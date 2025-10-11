विजय देवरकोंडा के बाद Rashmika Mandanna ने भी फ्लॉन्ट की अपनी इंगेजमेंट रिंग, वीडियो आया सामने

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जानी-मानी अदाकारा रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी थामा (Thamma) ही नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनकी सगाई की खबरें आई थीं और अब एक्ट्रेस डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती हुई नजर आईं।

बीते दिनों खबर आई थी कि रश्मिका मंदाना अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड और एक्टर विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) के साथ आखिरकार अपने रिश्ते को एक कदम आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। दोनों ने अक्टूबर महीने के शुरुआती हफ्ते में ही गुपचुप तरीके से सगाई कर ली जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे।