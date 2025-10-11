विजय देवरकोंडा के बाद Rashmika Mandanna ने भी फ्लॉन्ट की अपनी इंगेजमेंट रिंग, वीडियो आया सामने
अभिनेत्री रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) अपनी सगाई की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। ऐसी खबर है कि उन्होंने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) के साथ सगाई कर ली है। हाल ही में रश्मिका ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें सभी का ध्यान उनकी अंगूठी ने खींचा।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जानी-मानी अदाकारा रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी थामा (Thamma) ही नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनकी सगाई की खबरें आई थीं और अब एक्ट्रेस डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती हुई नजर आईं।
बीते दिनों खबर आई थी कि रश्मिका मंदाना अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड और एक्टर विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) के साथ आखिरकार अपने रिश्ते को एक कदम आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। दोनों ने अक्टूबर महीने के शुरुआती हफ्ते में ही गुपचुप तरीके से सगाई कर ली जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे।
रश्मिका मंदाना ने फ्लॉन्ट की इंगेजमेंट रिंग
अब सगाई के बाद रश्मिका मंदाना ने पहली बार अपनी डायमंड रिंग फ्लॉन्ट की है जिसे लोग उनकी इंगेजमेंट का बता रहे हैं। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह अपने डॉगी को थामा के गाने का वीडियो सुनाते और दिखाते हुए नजर आ रही हैं। इस वीडियो में एक्ट्रेस अपनी अनामिका उंगली में डायमंड रिंग को फ्लॉन्ट कर रही हैं।
रिंग देख लोग हुए खुश
रश्मिका मंदाना का ये वीडियो देखते ही लोग उन्हें बधाइयां देने लगे और उनकी व विजय की सगाई को कन्फर्म बता रहे हैं। एक यूजर ने कहा, "सगाई कन्फर्म।" एक ने कहा, "फाइनली हमने रिंग पकड़ ली।" एक यूजर ने लिखा, "पूरा वीडियो हमें सगाई की अंगूठी दिखाने के लिए है।" बाकी लोग भी कह रहे हैं कि वह अपनी रिंग फ्लॉन्ट कर रही हैं।
विजय देवरकोंडा ने भी फ्लॉन्ट की थी रिंग
रश्मिका मंदाना से पहले विजय देवरकोंडा भी सगाई के बाद अपनी इंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करते हुए नजर आए थे। दोनों का यूं इंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करने से उनके चाहने वाले बहुत उत्साहित हैं। फिलहाल, फैंस को उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है।
