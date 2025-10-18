Language
    Pati Patni Aur Woh Do: कार्तिक आर्यन से एक कदम आगे निकले Ayushmann Khurrana, तीन-तीन हीरोइनों से फरमाएंगे इश्क

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 12:41 PM (IST)

    Pati Patni Aur Woh Do Release Date: 6 साल बाद मुदस्सर अजीज फिर से कॉमेडी और रोमांस का तड़का लगाने जा रहे हैं। उन्होंने पति पत्नी और वो के सीक्वल पति पत्नी और वो दो का एलान कर दिया है। कार्तिक आर्यन को आयुष्मान खुराना ने रिप्लेस किया है। फिल्म कब रिलीज होगी, जानिए सारी डिटेल्स।

    पति पत्नी और वो दो की रिलीज डेट की हुई अनाउंसमेंट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2019 में रिलीज हुई कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनकर और अनन्या पांडे स्टारर मूवी पति पत्नी और वो (Pati Patni Aur Woh) को काफी पसंद किया गया था। यह फिल्म ठीक-ठाक कमाई कर ले गई थी। 6 साल से इस फिल्म के सीक्वल की चर्चा हो रही थी। अब आखिरकार फिल्म की रिलीज डेट रिवील कर दी गई है।

    जब से पति पत्नी और वो के सीक्वल (Pati Patni Aur Woh Sequel) की बात हो रही थी तो माना जा रहा था कि कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) ही सीक्वल का भी हिस्सा होंगे। मगर अब ऐसा नहीं है। धनतेरस के दिन मेकर्स ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए कार्तिक के फैंस का दिल तोड़ दिया है। कार्तिक की जगह आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) ने ले ली है।

    पति पत्नी और वो दो की स्टार कास्ट

    जी हां, 18 अक्टूबर को टी-सीरीज की तरफ से पति पत्नी और वो के सीक्वल का एलान हुआ है, वो भी नई स्टार कास्ट के साथ। कार्तिक को रिप्लेस कर आयुष्मान इस बार पति और गर्लफ्रेंड्स के बीच फंसेंगे। पहली फिल्म में कार्तिक की एक बीवी और गर्लफ्रेंड थी, लेकिन सीक्वल में आयुष्मान के पास बीवी के लिए दो और लड़कियों के भंवर में फंसेंगे। फिल्म का पोस्टर रिलीज कर इसकी रिलीज डेट रिवील की गई है। 

    कार्तिक आर्यन ने आयुष्मान को किया रिप्लेस

    सीक्वल का नाम है 'पति पत्नी और वो दो' (Pati Patni Aur Woh Do)। पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा है, "हर पति की होती है, अपनी ही एक अफलातून दुनिया। जो उनको भले ही सताती हो, मगर हम सबको बड़ा हंसाती है।" फिल्म में आयुष्मान खुराना प्रजापति पांडे की भूमिका में दिखाई देंगे।

     

     
     
     
    आयुष्मान के साथ दिखेंगी ये तीन हीरोइनें

    एक्टर के साथ-साथ हीरोइनों को भी रिप्लेस किया गया है। इस बार भूमि या अनन्या नहीं, बल्कि आयुष्मान के साथ लीड रोल में सारा अली खान (Sara Ali Khan), वामिका गब्बी (Wamiqa Gabbi) और रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) हैं। फिल्म अगले साल 4 मार्च को होली के मौके पर रिलीज होगी।

