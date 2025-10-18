Pati Patni Aur Woh Do: कार्तिक आर्यन से एक कदम आगे निकले Ayushmann Khurrana, तीन-तीन हीरोइनों से फरमाएंगे इश्क

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2019 में रिलीज हुई कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनकर और अनन्या पांडे स्टारर मूवी पति पत्नी और वो (Pati Patni Aur Woh) को काफी पसंद किया गया था। यह फिल्म ठीक-ठाक कमाई कर ले गई थी। 6 साल से इस फिल्म के सीक्वल की चर्चा हो रही थी। अब आखिरकार फिल्म की रिलीज डेट रिवील कर दी गई है।

जब से पति पत्नी और वो के सीक्वल (Pati Patni Aur Woh Sequel) की बात हो रही थी तो माना जा रहा था कि कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) ही सीक्वल का भी हिस्सा होंगे। मगर अब ऐसा नहीं है। धनतेरस के दिन मेकर्स ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए कार्तिक के फैंस का दिल तोड़ दिया है। कार्तिक की जगह आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) ने ले ली है।

पति पत्नी और वो दो की स्टार कास्ट जी हां, 18 अक्टूबर को टी-सीरीज की तरफ से पति पत्नी और वो के सीक्वल का एलान हुआ है, वो भी नई स्टार कास्ट के साथ। कार्तिक को रिप्लेस कर आयुष्मान इस बार पति और गर्लफ्रेंड्स के बीच फंसेंगे। पहली फिल्म में कार्तिक की एक बीवी और गर्लफ्रेंड थी, लेकिन सीक्वल में आयुष्मान के पास बीवी के लिए दो और लड़कियों के भंवर में फंसेंगे। फिल्म का पोस्टर रिलीज कर इसकी रिलीज डेट रिवील की गई है।