क्या Thamma को रोक पाएगी Kantara Chapter 1 की रफ्तार? एडवांस बुकिंग में आ रहे चौंकाने वाले आंकड़े
Thamma Advance Booking: थामा (Thamma) आयुष्मान खुराना अभिनीत एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है जो दीवाली के मौके पर 21 अक्तूबर को रिलीज होने वाली है। मैडॉक यूनिवर्स की इस फिल्म से फैंस स्त्री 2 जैसी आशाएं लगाकर बैठे हैं। दूसरा प्रोडक्शन हाउस लंबे समय बाद हॉरर रोमांटिक फिल्म लेकर आ रहा है इसलिए फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस दीवाली पर बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस पर फुल ऑन धमाका होने वाला है। थिएटर में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थामा और हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानियत'धूम मचाने के लिए तैयार हैं।
शुरू हो गई थामा की एडवांस बुकिंग
थामा एक हॉरर-कॉमेडी है और सुपरहिट मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स (MHCU) का हिस्सा है, वहीं हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा अभिनीत 'एक दीवाने की दीवानियत' एक ए-रेटेड रोमांटिक म्यूज़िकल है। अब त्योहार और छुट्टियों के सीजन में रिलीज होने की वजह से मेकर्स को उम्मीद है कि दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर ज़बरदस्त प्रतिक्रिया देंगी। वहीं दोनों की एडवांस बुकिंग भी खोल दी गई है।
कितना रहा एडवांस बुकिंग कलेक्शन?
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक थामा ने बिना ब्लॉक सीट के 1.89 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। थामा 21 अक्तूबर को रिलीज होगी तो इस हिसाब से फिल्म के पास अभी तीन दिन है ऐसे में थामा पहले दिन 17 से 22 करोड़ रुपये की ओपनिंग ले सकती है।
वर्ल्डवाइड भी कांतारा चैप्टर 1 का कमाल
वहीं बात करें इसके कॉम्पटीशन की तो फिलहाल ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाए हुए है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 485.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन मात्र दो हफ्तों में कर लिया है। इसका अगला टारगेट 500 करोड़ रुपये है जोकि ये बड़ी ही आसानी से पूरा कर लेगी। वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में भी फिल्म कहीं पीछे नहीं है। वर्ल्डवाइड कलेक्शन में कांतारा चैप्टर 1 ने 700 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर लिया है।
अब ये देखने वाली बात होगी कि थामा बॉक्स ऑफिस पर कांतारा चैप्टर 1 को किस तरह टक्कर देती है। हर्षवर्धन की म्यूजिकल रोमांटिक एक दीवाने की दीवानियत का कोई खास असर तो नहीं पडे़गा लेकिन ये थामा के कलेक्शन में रोड़ा बनती जरूर नजर आएगी।
