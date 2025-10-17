Kantara Chapter 1 Worldwide Box Office: छावा के पीछे हाथ धोकर पड़ी कांतारा, गदर 2 भी रह गई पीछे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। फिल्म को सिनेमाघरों में दूसरा हफ्ता पूरा हो चुका है। ऐसे में इसका कलेक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। कन्नड़ पीरियड ड्राम काफी पॉजिटिव रिव्यूज के साथ शुरू हुई थी और फिल्म अभी भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है।

वर्ल्डवाइड कलेक्शन में फिल्म का कमाल? फिल्म ने पहले दिन 61.85 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं दूसरे दिन इसकी कमाई 45.4 और तीसरे दिन 55 करोड़ रुपये रही। इस तरह पहले हफ्ते में फिल्म ने 337.4 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरा हफ्ता पूरा कर लिया है जिसमें इसका कलेक्शन 147.85 करोड़ रुपये रहा। इस तरह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर फिल्म का कलेक्शन 485.25 करोड़ रुपये पहुंच गया है। फिल्म अब भारत में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंचने की राह में है। सप्ताह के दिनों में कमाई में गिरावट आई, लेकिन आने वाली दिवाली की छुट्टियों में फिल्म के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।