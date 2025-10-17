Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Kantara Chapter 1 Worldwide Box Office: छावा के पीछे हाथ धोकर पड़ी कांतारा, गदर 2 भी रह गई पीछे

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 04:00 PM (IST)

    ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) ने बॉक्स ऑफिस पर जो धमाकेदार शुरुआत की थी वो अभी भी जारी है। फिल्म अभी भी डबल डिजिट में कमाई कर रही और दीवाली वाले वीक में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में फिल्म ने 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का कलेक्शन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। फिल्म को सिनेमाघरों में दूसरा हफ्ता पूरा हो चुका है। ऐसे में इसका कलेक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। कन्नड़ पीरियड ड्राम काफी पॉजिटिव रिव्यूज के साथ शुरू हुई थी और फिल्म अभी भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्ल्डवाइड कलेक्शन में फिल्म का कमाल?

    फिल्म ने पहले दिन 61.85 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं दूसरे दिन इसकी कमाई 45.4 और तीसरे दिन 55 करोड़ रुपये रही। इस तरह पहले हफ्ते में फिल्म ने 337.4 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरा हफ्ता पूरा कर लिया है जिसमें इसका कलेक्शन 147.85 करोड़ रुपये रहा। इस तरह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर फिल्म का कलेक्शन 485.25 करोड़ रुपये पहुंच गया है। फिल्म अब भारत में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंचने की राह में है। सप्ताह के दिनों में कमाई में गिरावट आई, लेकिन आने वाली दिवाली की छुट्टियों में फिल्म के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।

    Kantara (7)

    यह भी पढ़ें- Kantara Chapter 1 Box Office: ऋषभ शेट्टी की फिल्म का दीवाली धमाका, हिंदी में बनाया सबसे बड़ा रिकॉर्ड

    वहीं वर्ल्डवाइड भी फिल्म कमाल का कलेक्शन कर रही है। दुनियाभर में कांतारा चैप्टर 1 ने 717.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन सिर्फ दो हफ्तों में कर लिया है। मेकर्स ने ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी शेयर की।

    कांतारा चैप्टर 1 ने इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

    कांतारा चैप्टर 1 अब तक की 20वीं अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फ़िल्मों में शामिल हो गई है। इस फिल्म ने अब सनी देओल की 'गदर 2' के 691.08 करोड़ रुपये के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले, इसने सलमान खान की 'सुल्तान' (628 करोड़ रुपये), एसएस राजामौली की 'बाहुबली' (650 करोड़ jgh रुपये), रजनीकांत की 'जेलर (605 करोड़ रुपये) और विजय की 'लियो' (606 करोड़ रुपये) जैसी हालिया ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों को पीछे छोड़ा था। अब यह देखने वाली बात होगी की कांतारा ऐसा कब कर पाती है।

    यह भी पढ़ें- 'कांतारा' के बाद बॉक्स ऑफिस पर आएगा जलजला, 'Arasan' का धमाकेदार Promo रिलीज़