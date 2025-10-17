Language
    Kantara Chapter 1 Box Office: ऋषभ शेट्टी की फिल्म का दीवाली धमाका, हिंदी में बनाया सबसे बड़ा रिकॉर्ड

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:13 AM (IST)

    Kantara Chapter 1 Total Collection: ऋषभ शेट्टी की माइथोलॉजिकल फिल्म कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर लगातार तेज रफ्तार से दौड़ रही है। फिल्म ने रिलीज के 14 दिनों के अंदर ही 2 और बड़ी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को ब्रेक करते हुए हिंदी में एक और सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। 

    Hero Image

    कांतारा चैप्टर 1 ने हिंदी में लिखा एक और नया इतिहास/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Kantara Chapter 1 Movie: ऋषभ शेट्टी की पैन इंडिया रिलीज फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर लगातार धूम मचा रही है। इस फिल्म ने दीवाली वीक में अपने 15 दिनों का सफर सिनेमाघरों में सफलतापूर्वक तय कर लिया है। ये फिल्म हर दिन बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई के साथ एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाती रही और आगे बढ़ती रही।

    15 दिनों के अंदर ही कांतारा चैप्टर 1, 400 करोड़ का आंकड़ा पार करने के साथ ही 2 और बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अब तक की सबसे बड़ी हिंदी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। इस मूवी ने किन 2 फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े, यहां पर पढ़ें पूरी डिटेल्स:

    15 दिनों में कांतारा चैप्टर 1 ने दिखा दिया जलवा

    कांतारा चैप्टर 1 के पहले और दूसरे हफ्ते की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से हुई थी। पहले हफ्ते में ही जहां मूवी ने रेड 2 और केसरी 2 जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड ब्रेक किये थे, तो वहीं दूसरे वीक में आते-आते मूवी ने साल 2025 की दूसरी बड़ी फिल्म सैयारा की पोजीशन भी हथिया ली थी और उसके सिंहासन पर बैठ गई थी।

    सैकनलिक.कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांतारा चैप्टर 1 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 15 दिनों में टोटल 485.27 करोड़ तक की कमाई कर ली है। कन्नड़ में तो ये फिल्म अच्छा कमा ही रही है, लेकिन इसी के साथ हिंदी में भी इस फिल्म को एक अच्छी खासी ऑडियंस मिली है। हिंदी भाषा में फिल्म ने 163.09 करोड़ की कमाई के साथ ही केसरी और टोटल धमाल के लाइफटाइम कलेक्शन को तोड़ दिया है और हिंदी में 61वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है।

    kantara chapter 1 box office day 15

    किस भाषा में कांतारा चैप्टर 1 का कितना हुआ कलेक्शन?

    अक्षय कुमार की केसरी का लाइफटाइम कलेक्शन जहां 155.7 करोड़ था, तो वहीं टोटल धमाल भी इसी के आसपास थी। हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु सहित पांच भाषाओं में रिलीज हुई कांतारा चैप्टर 1 ने गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर हिंदी भाषा में सिंगल डे में 3.59 करोड़ का कलेक्शन किया, तो वहीं कन्नड़ में 2.71 करोड़ कमाए। इसके अलावा तेलुगु में फिल्म ने 84 लाख, तमिल में 1.15 करोड़ और मलयालम में 58लाख तक का बिजनेस किया है।

    kantara chapter 1 box office

    टोटल कलेक्शन जोड़ा जाए तो 15 दिनों में कन्नड़ में कांतारा चैप्टर 1, 152.66 करोड़, तेलुगु में 81.64 करोड़, तमिल में 49.8 करोड़, मलयालम में 38.08 करोड़ और हिंदी में 163 करोड़ कमा चुकी है।

