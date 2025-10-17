Kantara Chapter 1 Box Office: ऋषभ शेट्टी की फिल्म का दीवाली धमाका, हिंदी में बनाया सबसे बड़ा रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Kantara Chapter 1 Movie: ऋषभ शेट्टी की पैन इंडिया रिलीज फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर लगातार धूम मचा रही है। इस फिल्म ने दीवाली वीक में अपने 15 दिनों का सफर सिनेमाघरों में सफलतापूर्वक तय कर लिया है। ये फिल्म हर दिन बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई के साथ एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाती रही और आगे बढ़ती रही।

15 दिनों के अंदर ही कांतारा चैप्टर 1, 400 करोड़ का आंकड़ा पार करने के साथ ही 2 और बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अब तक की सबसे बड़ी हिंदी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। इस मूवी ने किन 2 फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े, यहां पर पढ़ें पूरी डिटेल्स:

15 दिनों में कांतारा चैप्टर 1 ने दिखा दिया जलवा कांतारा चैप्टर 1 के पहले और दूसरे हफ्ते की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से हुई थी। पहले हफ्ते में ही जहां मूवी ने रेड 2 और केसरी 2 जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड ब्रेक किये थे, तो वहीं दूसरे वीक में आते-आते मूवी ने साल 2025 की दूसरी बड़ी फिल्म सैयारा की पोजीशन भी हथिया ली थी और उसके सिंहासन पर बैठ गई थी।