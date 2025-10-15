Kantara Chapter 1 से पहले बॉक्स ऑफिस को मालामाल कर चुकी हैं ये 7 लोक कथाएं, OTT पर भी हैं मौजूद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इस फिल्म ने आते ही कई बड़ी फिल्मों का सफाया कर दिया है। ये फिल्म वर्ल्डवाइड 600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है और बॉक्स ऑफिस के सिंहासन पर जमकर बैठ गई है। कांतारा चैप्टर 1, 2022 में रिलीज फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है, जिसमें आदिवासी योद्धा बर्मे और बंगरा राज्य के अत्याचारी राजकुमार कुलशेखर के बीच की कहानी को दर्शाया गया है, जो लगभग 1500 साल पहले, पूर्व-औपनिवेशिक तटीय कर्नाटक में शुरू होती है। ये लोककथा लोगों को बेहद पसंद आ रही है।

हालांकि, ये पहली बार नहीं है, जब किसी लोककथा ने सिनेमा के साथ मिलकर विजुअल से मैजिक किया है। इससे पहले भी लोककथाओं का बॉलीवुड और बॉक्स ऑफिस पर राज रह चुका है। आज हम आपको ऐसी 9 फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जो लोककथाओं पर आधारित हैं, आप उन्हें किन OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे।

कांतारा कन्नड़ भाषा में बनी कांतारा साल 2022 में रिलीज हुई थी। ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म की कहानी एक छोटे से गांव की है, जिसे कर्नाटक तटीय इलाकों की संस्कृति और पौराणिक कथाओं के साथ बड़ी ही खूबसूरती के साथ पर्दे पर उतारा गया है। फिल्म में 150 साल पुराने राजा की कहानी दिखाई गई है, जो गांव वालों को जमीन देता है। जब एक ईमानदार वन आधिकारी पेड़ काटने आता है, तो गांव वाले उसे ये कहकर रोक देते हैं कि उसमें उनके देवी-देवता बसते हैं। कहानी कैसे आगे बढ़ती है, ये आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर देख सकते हैं।

तुम्बाड़ साल 2018 में आई सोहम शाह की फिल्म तुम्बाड़ ने आते ही धमाका कर दिया था। 'हस्तर' की लोककथाओं पर बनी इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था। मूवी की कहानी एक लालची आदमी की है, जिसे जब ये पता चलता है कि हस्तर सोना देता है, तो वह खुद और अपने परिवार की जान खतरे में डालकर उस जगह जाता है, जहां 'हस्तर' आते हैं। 'हस्तर' क्या है और कैसे उसका जन्म हुआ इसकी पूरी डिटेल भी फिल्म में है। ये मूवी आप अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) पर देख सकते हैं।

ब्रह्मयुगम साल 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी थेवन नाम के एक युवा लोकगायक की है, जो गुलामी से बचकर एक रहस्यमयी और खंडर हवेली में शरण लेता है। ममूटी की फिल्म 'ब्रह्मयुगम' 17वीं सदी के केरल में सेट है। इस मूवी को आप सोनी लिव (Sonyliv) पर देख सकते हैं।

कुमारी 2022 में रिलीज इस फिल्म की कहानी 'कुमारी' के इर्द-गिर्द घूमती है, जो शादी करके आने गांव इल्ल्यमाला से बहुत ही दूर कन्हीरंघट आती है, जो पश्चिम में है। जब वह उस शापित जगह पर पहुंचती है, तो उसे ये पता चलता है कि ट्रेडिशन और पावर के लिए लोग वह खुद की बलि देते हैं। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

बुलबुल बुलबुल 1881 की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म है, जिसकी कहानी एक ऐसी बच्ची की है, जो बचपन में ही एक बड़े ठाकुर इंद्रनील के साथ ब्याह दी जाती है। हालांकि, उसका पूरा बचपन अपने देवर के साथ बीतता है, जो उसे चुड़ैल और चांदनी रात में डायन की स्टोरी सुनाता है। पढ़ने के लिए सत्या बाहर चला जाता है, लेकिन जब वह लौटकर आता है, तो उसे पता चलता है कि उसके गांव में सेम उसकी कहानी की तरह हत्याएं हो रही हैं। मूवी को आप नेटफ्लिक्स, ZEE5 पर देख सकते हैं।