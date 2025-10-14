Kantara Chapter 1 day 12 Box Office: बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही है 'कांतारा', ढह गई 'सुल्तान' की सल्तनत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर इतिहास लिखेगी, ये तो सभी को पता था, लेकिन मूवी इंडिया और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी, इसकी उम्मीद लोगों को थोड़ी कम ही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

2 अक्टूबर को रिलीज हुई इस कन्नड़ फिल्म को थिएटर में आए हुए अभी महज 12 दिन ही हुए है और इस छोटे से समय में मूवी ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। 12 वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने एक और बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कांतारा चैप्टर 1 ने इतने कम दिनों में इंडियन और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ कमाए, चलिए देखते हैं आंकड़े:

12 दिनों में सभी भाषाओं में कांतारा चैप्टर 1 का टोटल कलेक्शन 2022 में रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म 'कांतारा' के क्रेज को देखते हुए मेकर्स ने इसके प्रीक्वल को पैन इंडिया पांच भाषाओं हिंदी-तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी रिलीज किया था। ऋषभ शेट्टी की मूवी को इसकी ओरिजिनल भाषाओं के साथ-साथ सभी भाषाओं में अच्छी ओपनिंग मिली थी। सैकनलिक.कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिलीज के 12वें दिन इस मूवी ने कन्नड़ में 4.75, तेलुगु में 1.35, हिंदी में 4.75, तमिल में 1.5 और मलयालम में 1.15 का कलेक्शन किया है।

सलमान खान की सुल्तान के बाद अब किसका शिकार? कांतारा चैप्टर 1 पिछले कुछ दिनों में पद्मावत, टाइगर जिंदा है और सैयारा जैसी मूवीज को पछाड़ने के बाद अब सलमान खान की 2016 में रिलीज हुई फिल्म 'सुल्तान' के भी लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। सुल्तान ने लाइफटाइम इंडिया में नेट कलेक्शन 300.45 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 417.29 करोड़ तक का किया था, जो दोनों ही अब टूट चुके हैं। कांतारा चैप्टर 1 का अगला निशाना सनी देओल की 'गदर 2' है।