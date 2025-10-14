Kantara Chapter 1 day 12 Box Office: बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही है 'कांतारा', ढह गई 'सुल्तान' की सल्तनत
कांतारा चैप्टर 1 इस साल बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने के लिए कमर कस चुकी है। हर दिन ये फिल्म किसी न किसी मूवी को रौंदकर आगे बढ़ रही है। सोमवार को मूवी ने कौन सी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा और इसका अगला निशाना घरेलू बॉक्स ऑफिस और वर्ल्डवाइड कौन है, चलिए जानते हैं:
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर इतिहास लिखेगी, ये तो सभी को पता था, लेकिन मूवी इंडिया और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी, इसकी उम्मीद लोगों को थोड़ी कम ही थी।
2 अक्टूबर को रिलीज हुई इस कन्नड़ फिल्म को थिएटर में आए हुए अभी महज 12 दिन ही हुए है और इस छोटे से समय में मूवी ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। 12 वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने एक और बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कांतारा चैप्टर 1 ने इतने कम दिनों में इंडियन और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ कमाए, चलिए देखते हैं आंकड़े:
12 दिनों में सभी भाषाओं में कांतारा चैप्टर 1 का टोटल कलेक्शन
2022 में रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म 'कांतारा' के क्रेज को देखते हुए मेकर्स ने इसके प्रीक्वल को पैन इंडिया पांच भाषाओं हिंदी-तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी रिलीज किया था। ऋषभ शेट्टी की मूवी को इसकी ओरिजिनल भाषाओं के साथ-साथ सभी भाषाओं में अच्छी ओपनिंग मिली थी। सैकनलिक.कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिलीज के 12वें दिन इस मूवी ने कन्नड़ में 4.75, तेलुगु में 1.35, हिंदी में 4.75, तमिल में 1.5 और मलयालम में 1.15 का कलेक्शन किया है।
यह भी पढ़ें- Kantara 1 Collection Day 12: मंडे टेस्ट में पास या फेल ऋषभ शेट्टी की फिल्म? रिजल्ट देखकर हो जाएंगे हैरान
हिंदी में जहां 12 दिनों में फिल्म का टोटल कलेक्शन 149.25 करोड़ तक पहुंचा है, तो वहीं तेलुगु में मूवी ने 78.15, कन्नड़ में 142.7, मलयालम में 35.8 करोड़ और तमिल में 46 करोड़ तक का कलेक्शन किया है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर मूवी का कलेक्शन 451.9 करोड़ नेट 540.3 करोड़ ग्रॉस हो चुका है।
सलमान खान की सुल्तान के बाद अब किसका शिकार?
कांतारा चैप्टर 1 पिछले कुछ दिनों में पद्मावत, टाइगर जिंदा है और सैयारा जैसी मूवीज को पछाड़ने के बाद अब सलमान खान की 2016 में रिलीज हुई फिल्म 'सुल्तान' के भी लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। सुल्तान ने लाइफटाइम इंडिया में नेट कलेक्शन 300.45 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 417.29 करोड़ तक का किया था, जो दोनों ही अब टूट चुके हैं। कांतारा चैप्टर 1 का अगला निशाना सनी देओल की 'गदर 2' है।
कांतारा चैप्टर 1 इंडिया में तो धमाल मचा ही रही है, लेकिन वर्ल्डवाइड तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आ चुकी है, क्योंकि महज 12 दिनों के अंदर दुनियाभर में मूवी ने 635.5 करोड़ और ओवरसीज में 95.2 करोड़ का कलेक्शन किया है।
