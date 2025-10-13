Kantara vs Kantara Chapter 1: जमीन-आसमान का अंतर! पहली कांतारा की तुलना में कितने मुनाफे में नई फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बतौर निर्देशक और अभिनेता साल 2022 में कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी के नेतृत्व में फिल्म कांतारा की फ्रेंचाइजी का आगाज हुआ। इस माइथोलॉजिकल फिल्म फ्रेंचाइजी का दूसरा भाग प्रीक्वल के तौर पर कांतारा- ए लीजेंड चैप्टर 1 को हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से कांतारा चैप्टर 1 को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, जिसके दम पर ये मूवी कमाई के मामले में धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है। इस बीच हम आपको कांतारा वर्सेज कांतारा चैप्टर 1 (Kantara vs Kantara Chapter 1) के कमाई के हिसाब से मुनाफे का समीकरण बताने जा रहे हैं।

पहली कांतारा का बजट, कलेक्शन और मुनाफा 3 साल पहले कन्नड़ सहित अन्य साउथ इंडियन भाषाओं में कांतारा चैप्टर 1 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म का बजट महज 16 करोड़ था। लेकिन साउथ में कांतारा ने अपने बेहतरीन कहानी से हर किसी का दिल जीत लिया और नॉर्थ इंडिया की ऑडियंस में इसकी डिमांड बढ़ने लगी। ये देखते हुए कांतारा कुछ दिन हिंदी भाषा में भी रिलीज किया गया और इसके साथ फिल्म ने कमाई के मामले में इतिहास बना दिया।