Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kantara vs Saiyaara: कांतारा ने हिला डाला सैयारा का सिंहासन, तोड़ डाला सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 12:00 PM (IST)

    Kantara Chapter 1 Collection: साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की लेटेस्ट फिल्म कांतारा चैप्टर 1 इन दिनों सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक अपनी धाक जमाई हुई है। इस मूवी ने अब कमाई के मामले में साल 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर सैयारा (Kantara Chapter 1 vs Saiyaara) के सिंहासन को हिला कर रख दिया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    कांतारा चैप्टर 1 वर्सेज सैयारा (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2022 में पहली बार सिने प्रेमियों की कांतारा अलौलिक दुनिया के दर्शन बड़े पर्दे पर हुए थे। ऋषभ शेट्टी स्टारर इस मूवी ने अपनी शानदार कहानी से हर किसी को प्रभावित किया और अब उसका कमाल कांतारा के प्रीक्वल यानी कांतारा चैप्टर 1 के जरिए देखने को मिल रहा है। रिलीज के 10 दिन के भीतर कमाई के मामले में इस कन्नड़ फिल्म ने धमाका करके दिखाया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके साथ ही अब कांतारा चैप्टर 1 ने हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर सैयारा को वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में धूल चटा दी है। आइए जानते हैं कि कांतारा 1 ने अब तक दुनियाभर में कितने करोड़ का कारोबार किया है। 

    कांतारा चैप्टर 1 वर्सेज सैयारा

    इसी साल 18 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म सैयारा ने कमाई के मामले में इतिहास रचा था। गौर किया जाए अहान पांडे और अनती पड्डा स्टारर रोमांटिक थ्रिलर सैयारा के ग्रॉस वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तरफ तो बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार सैयारा ने ग्लोबली 579.23 करोड़ का धमाकेदार कारोबार किया था और ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। लेकिन अब कांतारा चैप्टर 1 ने इसकी कमाई का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 

    kantara1collection (1)

    यह भी पढ़ें- बॉलीवुड पर भारी पड़ी साउथ फिल्म, ऋषभ शेट्टी की Kantara CHapter 1 ने शाह रुख की जवान को छोड़ा पीछे

    सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार कन्नड़ मूवी कांतारा चैप्टर 1 अब तक अनुमानित 580 करोड़ के ज्यादा का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है और इसके साथ ही कांतारा के प्रीक्वल ने सैयारा का ग्लोबली बिजनेस का रिकॉर्ड धराशायी कर डाला है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ऋषभ शेट्टी की फिल्म फिलहाल देश और दुनिया में दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है और अच्छी लय के साथ कमाई करती हुई आगे बढ़ रही है। 

    kantara1collection

    जिस लय के साथ फिल्म कांतारा चैप्टर 1 घरेलू और इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर धड़ाधड़ नोट छाप रही है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में ये मूवी और अभी कई रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आएगी। 

    कांतारा चैप्टर 1 की सफलता से गदगद ऋषभ शेट्टी

    फिल्म कांतारा चैप्टर 1 की सफलता का शोर इस वक्त पूरी दुनियाभर में मच रहा है। अपनी मूवी की सक्सेस से अभिनेता ऋषभ शेट्टी काफी खुश हैं। उन्होंने बताया है कि उनकी सालों की मेहनत का अब फल मिला है, जो संघर्ष उन्होंने इस मूवी की मेकिंग झेला है ये सक्सेस उसका रिवॉर्ड है। 

    यह भी पढ़ें- Kantara 1 Collection Day 10: 'सैयारा' को पछाड़ 2025 की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बनी 'कांतारा चैप्टर 1', दस दिनों में तोड़ा रिकॉर्ड