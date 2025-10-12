Kantara vs Saiyaara: कांतारा ने हिला डाला सैयारा का सिंहासन, तोड़ डाला सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2022 में पहली बार सिने प्रेमियों की कांतारा अलौलिक दुनिया के दर्शन बड़े पर्दे पर हुए थे। ऋषभ शेट्टी स्टारर इस मूवी ने अपनी शानदार कहानी से हर किसी को प्रभावित किया और अब उसका कमाल कांतारा के प्रीक्वल यानी कांतारा चैप्टर 1 के जरिए देखने को मिल रहा है। रिलीज के 10 दिन के भीतर कमाई के मामले में इस कन्नड़ फिल्म ने धमाका करके दिखाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ ही अब कांतारा चैप्टर 1 ने हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर सैयारा को वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में धूल चटा दी है। आइए जानते हैं कि कांतारा 1 ने अब तक दुनियाभर में कितने करोड़ का कारोबार किया है।

कांतारा चैप्टर 1 वर्सेज सैयारा इसी साल 18 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म सैयारा ने कमाई के मामले में इतिहास रचा था। गौर किया जाए अहान पांडे और अनती पड्डा स्टारर रोमांटिक थ्रिलर सैयारा के ग्रॉस वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तरफ तो बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार सैयारा ने ग्लोबली 579.23 करोड़ का धमाकेदार कारोबार किया था और ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। लेकिन अब कांतारा चैप्टर 1 ने इसकी कमाई का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

जिस लय के साथ फिल्म कांतारा चैप्टर 1 घरेलू और इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर धड़ाधड़ नोट छाप रही है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में ये मूवी और अभी कई रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आएगी।