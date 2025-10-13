Kantara 1 Collection Day 12: मंडे टेस्ट में पास या फेल ऋषभ शेट्टी की फिल्म? रिजल्ट देखकर हो जाएंगे हैरान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कांतारा चैप्टर 1 का इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे थे और यह इंतजार सफल भी रहा क्योंकि ऋषभ शेट्टी दर्शकों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरे हैं। इसीलिए दर्शक फिल्म की रिलीज के दिन से ही थिएटर की ओर खींचे चले आ रहे हैं। कांतारा चैप्टर 1 ने दो हफ्ते पूरे होने से पहले ही 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आइए जानते हैं फिल्म का 12 वें दिन का कलेक्शन।

कांतारा चैप्टर 1 कलेक्शन डे 12 सैकनिल्क के मुताबिक, ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 ने पहले दिन 61.85 करोड़ रुपये के साथ ओपनिंग की थी और दो दिन के कलेक्शन के साथ ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया था। दूसरे वीकेंड पर फिल्म ने इंडिया नेट कलेक्शन में 400 करोड़ का आंकड़ा पार करके इतिहास रच दिया। अब 12 वें दिन का कलेक्शन सामने आ गया है और आपको बता दें कि सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई है। फिल्म ने अब तक 8.81 करोड़ कमाए हैं, इसके साथ ही फिल्म का कलेक्शन 447.21 करोड़ रुपये हो गया है जो जल्द ही 450 करोड़ के पार जा सकता है।