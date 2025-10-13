Language
    Kantara में ऋषभ शेट्टी की बुलंद आवाज बना ये वॉइस आर्टिस्ट, KGF में रॉकी भाई को भी कर चुका है डब

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:46 PM (IST)

    साउथ की फिल्में भारत के साथ-साथ दुनियाभर में धमाल मचा रही है। कहानी और एक्टिंग के अलावा इन फिल्मों की सक्सेस में बड़ी भूमिका निभाते हैं वॉइस आर्टिस्ट। आइए जानते हैं कांतारा और कांतारा चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी की बुलंद आवाज के पीछे कौन सा शख्स है। 

    कौन है कांतारा में ऋषभ शेट्टी की आवाज के पीछे

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कांतारा और कांताराचैप्टर 1 एक कन्नड़ फिल्म है जिसे देशभर में अपनी अलग कहानी और ऋषभ शेट्टी के बेहतरीन डायरेक्शन और एक्टिंग की वजह से पहचान मिली। लेकिन एक दूसरी भाषा में बनी फिल्म को बड़े पैमाने पर हिटहोन के लिए उसकी डबिंग का भी बड़ा योगदान होता है। कांतारा में ऋषभ शेट्टी की बुलंद आवाज को हिंदी में किसने डब किया आइए जानते हैं।

    ऋषभ शेट्टी की बुलंद आवाज के पीछे है ये वॉइस ऑर्टिस्ट

    बाहुबली से लेकर पुष्पा और केजीएफ तक जितनी भी साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही है उनकी सक्सेस के पीछे एक महत्वपूर्ण योगदान वॉइसआर्टिस्ट का भी होता है। एक दमदार कैरेक्टर को एक बुलंद आवाज मिलना बहुत जरूरी होता है। अब ऐसा ही कुछ हाल ही में रिलीज हुई कांतारा चैप्टर 1 के साथ भी है जिसमें ऋषभ शेट्टी की बुलंद आवाज के पीछे भी एक ऐसे ही डबिंग आर्टिस्ट की आवाज है जिसने इसे और भी निखार दिया है। इस वॉइसआर्टिस्ट का नाम है सचिन गोले।

    इन कैरेक्टर्स को भी दी आवाज

    यह पहली बार नहीं है जब सचिन ने किसी ब्लॉकबस्टर के लीडकैरेक्टर को आवाज दी है। इससे पहले वे केजीएफ में यश के लिए और मारी में धनुष के लिए डब कर चुके हैं। बता दें सचिन इस फील्ड में नए नहीं है बल्कि 17 सालों से बतौर वॉइसआर्टिस्ट काम कर रहे हैं, वे सैकड़ों साउथ फिल्मों की डबिंग कर चुके हैं।

     
     
     
    एक्टर बनना चाहते थे सचिन

    सचिन 2008 में एक्टर का बनने का सपना लिए मुंबई आए थे जहां उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। उन्होंने कई ऑडिशन दिए लेकिन बात नहीं बनी, कई बार तो खाने के पैसे तक नहीं होते थे। जिसके बाद उनकी मुलाकात डबिंगआर्टिस्ट गणेश दिवेकर से करवाई, जिसके बाद उन्होंने ये कला सीखी और गुजारे के लिए बैंक में काम किया।

    हालांकि शुरुआती जर्नी उनकी आसान नहीं रही लेकिन धीरे-धीरे वे फिल्मों में डबिंग करने लगे और धनुष की मारी और यश की केजीएफ के बाद उन्हें बड़ी पहचान मिली। अब हाल ही में कांतारा में डबिंग को लेकर वे चर्चा में हैं और ऋषभ शेट्टी के लिए उनकी बुलंद डबिंग दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। कांतारा में ऋषभ ने सिर्फ दैव की आवाज और उनके डायलॉग कन्नड़ में अपनी ही आवाज में बोले हैं बाकी की पूरी डबिंगसचिन गोले ने की है।

