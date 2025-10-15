Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: अब होगा छावा का सूपड़ा साफ, विदेशों में कांतारा रिकॉर्ड तोड़ने से इतनी दूर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर भले ही सुस्त शुरू हो, लेकिन वक्त-वक्त पर कई ऐसी फिल्में आईं, जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को मालामाल कर दिया। इस साल विक्की कौशल की छावा और अहान पांडे और अनीत पड्डा की सैयारा ने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया ही था, लेकिन कांतारा चैप्टर 1 ने आते ही इन बड़ी-बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है।

2 अक्टूबर को रिलीज इस मूवी को थिएटर में आए हुए अभी महज 13 दिन ही हुए हैं, लेकिन इतने कम दिन में ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने आते ही धमाका कर दिया है। इंडिया में तो दर्शकों से फिल्म को प्यार मिल ही रहा है, लेकिन इसी के साथ वर्ल्डवाइड भी फिल्म काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। मूवी ने 13 दिनों में ग्लोबली अब तक कितनी कमाई कर ली है, चलिए देखते हैं:

वर्ल्डवाइड कांतारा चैप्टर 1 का हुआ धांसू कलेक्शन कांतारा चैप्टर 1 की शुरुआत भले ही वर्ल्डवाइड 60 करोड़ से हुई हो, लेकिन अब ये फिल्म धीरे-धीरे बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। चार दिन पहले तक इस मूवी ने 509.25 करोड़ की वर्ल्डवाइड कमाई की थी। सैकनलिक.कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म ने महज चार दिनों के अंदर वर्ल्डवाइड मार्केट में टोटल 657 करोड़ की कमाई कर ली है।

छावा का वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड तोड़ने से कितनी पीछे है कांतारा चैप्टर 1 सैयारा को वर्ल्डवाइड कमाई में पीछे छोड़ चुकी ऋषभ शेट्टी की माइथोलॉजिकल फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' अब छावा का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच रही है। ओवरसीज मार्केट में छावा का रिकॉर्ड तोड़ चुकी इस फिल्म को अब उसे वर्ल्डवाइड कमाई में पीछे छोड़ने के लिए बस 150 करोड़ रुपए की और कमाई करनी है। छावा की वर्ल्डवाइड कुल कमाई 800 करोड़ के आसपास थी।