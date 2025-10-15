Language
    Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: अब होगा छावा का सूपड़ा साफ, विदेशों में कांतारा रिकॉर्ड तोड़ने से इतनी दूर

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:54 PM (IST)

    Kantara Chapter 1 Box Office: ऋषभ शेट्टी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हर दिन तहलका मचा रही है। कांतारा चैप्टर 1 इंडिया के साथ-साथ हर दिन विदेशों में भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। सैयारा, टाइगर 3 जैसी बड़ी फिल्मों को पछाड़ने के बाद अब ये फिल्म वर्ल्डवाइड तेज रफ्तार से दौड़ रही है और जल्द ही छावा का सूपड़ा साफ भी कर देगी। 

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर भले ही सुस्त शुरू हो, लेकिन वक्त-वक्त पर कई ऐसी फिल्में आईं, जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को मालामाल कर दिया। इस साल विक्की कौशल की छावा और अहान पांडे और अनीत पड्डा की सैयारा ने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया ही था, लेकिन कांतारा चैप्टर 1 ने आते ही इन बड़ी-बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है। 

    2 अक्टूबर को रिलीज इस मूवी को थिएटर में आए हुए अभी महज 13 दिन ही हुए हैं, लेकिन इतने कम दिन में ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने आते ही धमाका कर दिया है। इंडिया में तो दर्शकों से फिल्म को प्यार मिल ही रहा है, लेकिन इसी के साथ वर्ल्डवाइड भी फिल्म काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। मूवी ने 13 दिनों में ग्लोबली अब तक कितनी कमाई कर ली है, चलिए देखते हैं: 

    वर्ल्डवाइड कांतारा चैप्टर 1 का हुआ धांसू कलेक्शन 

    कांतारा चैप्टर 1 की शुरुआत भले ही वर्ल्डवाइड 60 करोड़ से हुई हो, लेकिन अब ये फिल्म धीरे-धीरे बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। चार दिन पहले तक इस मूवी ने 509.25  करोड़ की वर्ल्डवाइड कमाई की थी। सैकनलिक.कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म ने महज चार दिनों के अंदर वर्ल्डवाइड मार्केट में टोटल 657 करोड़ की कमाई कर ली है। 

    चार दिनों के अंदर ही इस फिल्म ने ग्लोबल मार्केट में टोटल 148 करोड़ तक का बिजनेस किया है। मूवी की टोटल कमाई ओवरसीज मार्केट में अब तक 100.3 करोड़ तक की हुई है, जिससे ये विदेशों में 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। 

    छावा का वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड तोड़ने से कितनी पीछे है कांतारा चैप्टर 1 

    सैयारा को वर्ल्डवाइड कमाई में पीछे छोड़ चुकी ऋषभ शेट्टी की माइथोलॉजिकल फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' अब छावा का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच रही है। ओवरसीज मार्केट में छावा का रिकॉर्ड तोड़ चुकी इस फिल्म को अब उसे वर्ल्डवाइड कमाई में पीछे छोड़ने के लिए बस 150 करोड़ रुपए की और कमाई करनी है। छावा की वर्ल्डवाइड कुल कमाई 800 करोड़ के आसपास थी। 

    कांतारा चैप्टर 1 की कहानी एक कदंब वंश के सनकी राजा की है, जिसका किरदार गुलशन देवैया ने निभाया है। कुलसेखर को सत्ता के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता है। सत्ता के लालच में उसकी नजर 'कांतारा' के गांव में पड़ती है, जहां देवी बसती है। कैसे कहानी आगे बढ़ती है, इसके लिए आपको मूवी देखनी होगी। 

