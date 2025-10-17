Language
    'कांतारा' के बाद बॉक्स ऑफिस पर आएगा जलजला, 'Arasan' का धमाकेदार Promo रिलीज़

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:35 PM (IST)

    तमिल फिल्म अरासन (Arasan Promo) का हाल ही में प्रोमो रिलीज किया गया है। ये प्रोमो देखकर फैंस ने खूब सीटियां बजाई हैं। फिल्म में हीरो बने नजर आए हैं सिंबू (Silambarasan TR)। साउथ एक्टर सिंबू (Simbu) फिल्म में लीड रोल में है। वहीं फिल्म को डायरेक्ट किया है वेत्रिमारन (vetrimaaran) ने।

    Arasan का धमाकेदार प्रोमो रिलीज

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. साउथ की फिल्मों का जलजला इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर खूब देखने को मिल रहा है। एक-एक करके कई फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही हैं। कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही हैं। 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई फिल्म कर चुकी है और अब लीजिए एक और मचअवेटिड फिल्म का प्रोमो आ चुका है। तमिल फिल्म अरासन (Arasan Promo) का हाल ही में प्रोमो रिलीज किया गया है। ये प्रोमो देखकर फैंस ने खूब सीटियां बजाई हैं।

    थिएटर्स में रिलीज हुआ फिल्म का प्रोमो
    अरासन का प्रोमो थिएटर्स में रिलीज किया गया है। बताया गया है कि ये प्रोमो कुछ चुनिंदा थिएटर्स में ही रिलीज किया गया है। फिल्म में हीरो बने नजर आए हैं सिंबू (Silambarasan TR)। साउथ एक्टर सिंबू (Simbu) फिल्म में लीड रोल में है। वहीं फिल्म को डायरेक्ट किया है वेत्रिमारन (vetrimaaran) ने। करीब साढ़े 5 मिनट के इस प्रोमो में दमदार एक्शन और जबरदस्त डायलॉग्स नजर आए हैं। प्रोमो में म्यूजिक भी कमाल का सुनाई दे रहा है। फिल्म का म्यूजिक किसी और ने नहीं बल्कि अनिरुद्ध रविचंदर (Anirudh Ravichander) ने दिया है। प्रोमो की शुरूआत एक रिकॉर्डेड वीडियो से होती है और फिर असली घटनाओं पर आधारित कहानी को इसमें दिखाया जाता है। इसके बाद फिल्म में एक डिस्कलेमर भी दिखाया जाता है।

    आपको बता दें कि फिल्म के प्रोमो को साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर (Jr NTR) ने लॉन्च किया है। एनटीआर ने सोशल मीडिया पर प्रोमो को शेयर कर फिल्म की पूरी टीम को बधाई भी दी है। फिलहाल तो फिल्म के प्रोमो ने ही हलचल मचा दी है और इस धमाकेदार फिल्म की रिलीज के लिए सभी अभी से ही इंतजार कर रहे हैं। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट की अभी कोई जानकारी नहीं आई है।

