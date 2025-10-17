'कांतारा' के बाद बॉक्स ऑफिस पर आएगा जलजला, 'Arasan' का धमाकेदार Promo रिलीज़

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. साउथ की फिल्मों का जलजला इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर खूब देखने को मिल रहा है। एक-एक करके कई फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही हैं। कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही हैं। 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई फिल्म कर चुकी है और अब लीजिए एक और मचअवेटिड फिल्म का प्रोमो आ चुका है। तमिल फिल्म अरासन (Arasan Promo) का हाल ही में प्रोमो रिलीज किया गया है। ये प्रोमो देखकर फैंस ने खूब सीटियां बजाई हैं।

