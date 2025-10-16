काम के लिए दर-दर भटक रही 'दामिनी', सालों बाद बॉलीवुड में वापस आईं मीनाक्षी शेषाद्रि!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. 80 और 90 के दशक में एक एक्ट्रेस आई जिसकी गद्दी को हिलाने की कई लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन उनकी सत्ता को हिलाने के लिए कई लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, पर अफसोस ऐसा हो ना सका। जी हां, 80's और 90's में ये चमकने वाला नाम किसी और का नहीं बल्कि मीनाक्षी शेषाद्रि का था। वही मीनाक्षी, जिन्हें श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित का बड़ा कॉम्पटीशन कहा जाता था। मीनाक्षी की फिल्में, उनकी एक्टिंग और उनका डांस कई लोगों पर भारी पड़ता था। कई फिल्मों में मीनाक्षी ने काम किया, लेकिन इसके बाद मीनाक्षी ने हिंदी सिनेमा को अलविदा कह दिया और वो विदेश चली गईं। अब मीनाक्षी वापस बॉलीवुड में आईं और वापसी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं।

काम मांग रही हैं मीनाक्षी शेषाद्रि

हाल ही में मीनाक्षी शेषाद्रि का एक वीडियो सामने आया, इस वीडियो में मीनाक्षी ने सभी को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो इतने सालों बाद आई हैं, तो इसका मतलब ये है नहीं है कि वो अब काम नहीं करना चाहती हैं। वो भले ही बड़ी हैं लेकिन यंग जनरेशन की एक्ट्रेसेस जैसे आलिया भट्ट, कंगना रनौत उन्हें इंस्पायर करती हैं। मीनाक्षी ने इसके साथ ये भी कहा कि 30 साल बाद वो वापसी कर रही हैं और उन्हें काम की तलाश है। वो चाहती हैं कि उन्हें फिल्में दी जाएं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि, सभी जानते हैं ओल्ड इज गोल्ड। आपको बता दें कि मीनाक्षी शेषाद्रि सालों से विदेश में रह रही थीं और वहीं पर वो डांस सिखाती थीं। अब वो भारत आ गई हैं तो ऐसे में चाहती हैं कि उन्हें फिल्मों में काम मिले।

मीनाक्षी शेषाद्री ने हीरो, घायल और दामिनी और घातक जैसी कई हिट फिल्में दी है। उस दौर में मीनाक्षी की तूती बोलती थी। हर फिल्ममेकर मीनाक्षी के साथ काम करना चाहता था। 16 नवंबर 1963 को धनबाद में मीनाक्षी का जन्म हुआ था। तमिल परिवार से ताल्लुक रखने वाली मीनाक्षी ने 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीता। इसके बाद ही उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया था। इसके बाद मीनाक्षी ने 1983 में फिल्म 'पेंटर बाबू' से डेब्यू किया और फिल्म सुपरफ्लॉप रही थी। हालांकि, इसी साल आई फिल्म 'हीरो' ने उन्हें रातोंरात सुपरस्टार बना दिया था। फिल्म में जैकी श्रॉफ उनके हीरो थे। जैकी और मीनाक्षी की जोड़ी भी खूब पसंद की गई और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म के बाद तो मीनाक्षी की किस्मत चमक गई। उनके पास बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। इसके बाद मीनाक्षी ने घर हो तो ऐसा, दामिनी, दहलीज, महादेव, आवारगी, दिलवाला, शहंशाह, गंगा जमुना सरस्वती से लेकर महादेव जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में उन्होंने अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन, सनी देओल से लेकर ऋषि कपूर जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया।

एक तरफा प्यार में बर्बाद हुआ करियर

मीनाक्षी जब आईं तो उस दौरान श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित भी बॉलीवुड पर राज कर रही थीं। कहा जाता है कि मीनाक्षी को देख श्रीदेवी और माधुरी भी इंसिक्योर हो जाया करती थीं लेकिन साल 1990 में जब मीनाक्षी सनी देओल के साथ घायल और दामिनी में काम कर रही थीं तो तब ये दोनों ही फिल्में हिट रहीं। फिल्म को राजकुमार संतोषी ने बनाया था। कहा जाता है कि राजकुमार मीनाक्षी के प्यार में पड़ गए और उन्हें प्रपोज भी किया। लेकिन उन्होंने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया और इसके बाद काफी विवाद हुआ। फिल्म दामिनी से भी मीनाक्षी को हटाने की कोशिश की गई लेकिन सिने वर्कर्स के हस्तक्षेप के चलते ऐसा नही हो पाया। इसके बाद मीनाक्षी आखिरी बार फिल्म घातक में ही नजर आईं।

सुभाष घई से फिल्म मांग रहीं मीनाक्षी

कहा जाता है कि फिल्म 'मेरी जंग' में मीनाक्षी और सुभाष घई के बीच अनबन हुई थी। इसके बाद जब मीनाक्षी सालों बाद मुंबई लौटकर आईं तो उन्होंने कहा कि वो सुभाष घई के साथ दोबारा काम करना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वो सुभाष घई को ये भी कह चुकी हैं कि उन्हें किसी फिल्म में काम दिया जाए।