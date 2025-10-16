पत्नी सुनीता से तलाक पर गोविंदा का सबसे बड़ा खुलासा, कहा- कई बार मैंने उसे माफ किया लेकिन...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 यानि गोविंदा (Govinda) भले ही अब फिल्मों में ज्यादा ना दिखते हों लेकिन हां अक्सर वो सुर्खियों में जरूर बने रहते हैं। अब आपको याद होगा ही कि पिछले काफी दिनों से खबर आ रही थी कि गोविंदा और उनकी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहा तो ये भी गया कि गोविंदा का कहीं और एक्सट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है, इसके चलते दोनों के बीच तलाक (Govinda Divorce) होने जा रहा है। हालांकि इसके बाद गोविंदा और सुनीता ने इस पर बड़े ही सधे अंदाज में जवाब दिया था। अब लीजिए इस पर खुद गोविंदा ने खुलकर बात की है और जो कहा है वो उनके फैंस के लिए भी सरप्राइजिंग है।

