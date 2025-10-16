Language
    पत्नी सुनीता से तलाक पर गोविंदा का सबसे बड़ा खुलासा, कहा- कई बार मैंने उसे माफ किया लेकिन...

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 01:52 PM (IST)

    तलाक की खबरों पर गोविंदा का बयान

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 यानि गोविंदा (Govinda) भले ही अब फिल्मों में ज्यादा ना दिखते हों लेकिन हां अक्सर वो सुर्खियों में जरूर बने रहते हैं। अब आपको याद होगा ही कि पिछले काफी दिनों से खबर आ रही थी कि गोविंदा और उनकी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहा तो ये भी गया कि गोविंदा का कहीं और एक्सट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है, इसके चलते दोनों के बीच तलाक (Govinda Divorce) होने जा रहा है। हालांकि इसके बाद गोविंदा और सुनीता ने इस पर बड़े ही सधे अंदाज में जवाब दिया था। अब लीजिए इस पर खुद गोविंदा ने खुलकर बात की है और जो कहा है वो उनके फैंस के लिए भी सरप्राइजिंग है।

    पत्नी सुनीता को बच्ची समझते हैं गोविंदा
    दरअसल हुआ ये कि हाल ही में गोविंदा टॉक शो टू मच में पहुंचे। इस शो की मेजबानी ट्विंकल खन्ना और काजोल कर रही हैं। इसी शो के दौरान कई खुलासे हुए और यहीं पर गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। गोविंदा ने कहा कि उन्हें और उनकी पत्नी सुनीता को कोई अलग नहीं कर सकता है। गोविंदा ने बताया कि, सच कहूं तो सुनीता एक बच्ची की तरह है लेकिन जो जिम्मेदारी उसे मिली, उसने सभी चीजों को बहुत अच्छी तरह संभाला। वो सच में एक ईमानदार बच्चा है। उसके शब्द कभी गलत नहीं होते हैं। कभी-कभी तो वो ऐसी बातें बोल देती है, जो उसे बोलनी नहीं चाहिए। उसने कितनी ही गलतियां की हैं, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया है। मैंने उसे और पूरे परिवार को कितनी ही बार माफ किया है।' गोविंदा ने इस बात पर यहां जोर दिया कि उन्होंने पत्नी सुनीता को कई बार माफ किया है। गोविंदा ने ये माना कि सुनीता की चीजों को समझने में उन्हें परेशानी होती है। हालांकि इस दौरान गोविंदा ने पत्नी सुनीता की तारीफ भी की है। साथ ही बताया है कि उनके बच्चों को भी पता है कि उनकी मां को बच्चों की तरह समझाना पड़ता है।

    तलाक की खबरों पर सुनीता ने भी कहा था कुछ ऐसा
    आपको बता दें कि कई रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि, गोविंदा और सुनीता आहूजा काफी समय से अलग रह रहे हैं। दोनों एक छत के नीचे नहीं रहते हैं। यहां तक कि गोविंदा अपने से कई साल छोटी लड़की को डेट कर रहे हैं और उसके साथ रिलेशनशिप में हैं। यही वजह थी कि दोनों के तलाक की खबरें आईं थीं। इसके बाद सुनीता ने भी गणपति पूजा के दौरान खुद इस बात पर सफाई दी थी कि वो और गोविंदा अलग नहीं हो रहे हैं और उन्हें और गोविंदा को कोई अलग नहीं कर सकता है।

    गोविंदा और सुनीता की शादी साल 1987 में हुई थी। दोनों के दो बच्चे टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा हैं। टीना भी फिल्मों में काम कर चुकी हैं तो वहीं गोविंदा के बेटे यश भी जल्द ही फिल्मों में एंट्री करने जा रहे हैं।

