प्रेमानंद जी महाराज को किडनी देना चाहते हैं एजाज खान, वीडियो बनाकर कुछ ऐसा कह डाला

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में कई स्टार्स हैं, जो अक्सर लाइमलाइट में रहते हैं। इन स्टार्स को कॉन्ट्रोवर्सी में रहना इतना ज्यादा पसंद है कि ना चाहते हुए भी ये स्टार्स सोशल मीडिया पर कोई ना कोई बखेड़ा कर ही देते हैं। हालांकि कई बार भले ही ये अच्छाई के लिए करें, लेकिन मामला उल्टा पड़ जाता है। अब आपको एजाज खान तो याद होंगे ही, वही एजाज खान जो अक्सर विवादों में रहते हैं। अपने किसी ना किसी बयान के चलते एजाज खूब लाइमलाइट बटोरते हैं। अब लीजिए एजाज खान (Ajaz Khan) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, और इस वीडियो में एजाज खान ने किसी और के नहीं बल्कि प्रेमानंद जी महाराज (Premanand Ji Maharaj) के बारे में बात की है। क्या है पूरा माजरा आइए आपको बताते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अपनी किडनी प्रेमानंद जी को देना चाहते हैं एजाज खान

दरअसल एजाज खान ने हाल ही में इंस्टाग्रामा पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में एजाज खान ने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में काफी पॉजिटिव बातें की हैं। एजाज ने कहा है कि वो अपनी एक किडनी प्रेमानंद जी महाराज को देना चाहते हैं। एजाज ने कहा कि, प्रेमानंद जी एक ऐसी शख्सियत हैं, जिन्होंने आज किसी भी धर्म के बारे में कुछ नहीं बोला है और ना ही कभी किसी को भड़काया है। मेरा जी करता है मैं उन्हें मिलूं, और अगर मेरी किडनी उनसे मैच हो जाए, तो मैं उन्हें अपनी एक किडनी देना चाहता हूं। यारों, उनके लिए दुआ करो कि ये शख्सियत 100 साल और जिएं और हिंदुस्तान का और हम सबका ला करें।' अब एजाज खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

विवादों में रहे हैं एजाज खान

आपको बता दें कि एजाज खान अक्सर विवादों में रहते हैं। बीते दिनों ही वो अपने शो हाउस अरेस्ट के चलते काफी विवादों में रहे थे। उनके खिलाफ कई महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके वो अक्सर कुछ ना कुछ विवादास्पद बयान भी देते रहते हैं। एजाज खान बिग बॉस के सीजन 7 में नजर आए थे।