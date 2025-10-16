बाथरूम में थे चंकी पांडे और मिल गई पहली फिल्म, जानने के बाद आप भी हंस पड़ेंगे!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. सोचिए अगर आप बाथरूम में हो और आपका अचानक से ही फिल्म जाए। सुनने में ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन कुछ ऐसे ही है बॉलीवुड के 'आखिरी पास्ता' कहे जाने वाले एक्टर चंकी पांडे की कहानी। जी हां, चंकी पांडे वो एक्टर हैं, जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में नया मुकाम हासिल किया है। चंकी को पता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है और उसके बाद ये पहचान मिली है। हाल ही में चंकी पांडे (Chunky Pandey) ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया और बताया कि कैसे वो बॉलीवुड में हीरो बने।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोविंदा की छोड़ी फिल्में चंकी को मिली

हुआ ये कि हाल ही में चंकी पांडे 'टू मच' (Two Much With Kajol & Twinkle)शो में पहुंचे। शो को ट्विंकल खन्ना और काजोल होस्ट कर रही हैं। चंकी पांडे के साथ यहां गोविंदा (Govinda) भी आए। इसी शो के दौरान दोनों अपनी जिंदगी के कई राज़ बताए। वहीं इसके अलावा इसी शो में चंकी पांडे ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया और बताया कि आखिर वो कैसे बॉलीवुड में आकर हीरो बने। चंकी ने बताया कि अपने करियर के शुरूआती दिनों में उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। उन्हें फिल्मों के उतने ऑफर्स नहीं मिलते थे। वो फिल्मों में तब छोटे-मोटे रोल कर लेते थे। चंकी ने बताया कि, 'मैं एक्टर बनना चाहता था, लेकिन मेरे परिवार में कोई एक्टर नहीं था। हालांकि मेरे पिता को कैरेक्टर रोल्स में ज्यादा दिलचस्पी थी, लेकिन मुझे अपनी पहली फिल्म के लिए 4-5 साल तक खूब मेहनत और संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन अगर मैं फिल्मों में आ पाया हूं, तो इसकी वजह गोविंदा ही हैं।' तो इस बात पर तुरंत गोविंदा ने कहा, मैंने छोड़ दीं और इसे मिल गईं।