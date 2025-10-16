Language
    बाथरूम में थे चंकी पांडे और मिल गई पहली फिल्म, जानने के बाद आप भी हंस पड़ेंगे!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 12:20 PM (IST)

    हाल ही में चंकी पांडे एक शो में पहुंचे थे। यहां चंकी पांडे ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया और बताया कि आखिर वो कैसे बॉलीवुड में आकर हीरो बने। चंकी ने बताया कि अपने करियर के शुरूआती दिनों में उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। उन्हें फिल्मों के उतने ऑफर्स नहीं मिलते थे। वो फिल्मों में तब छोटे-मोटे रोल कर लेते थे। इसी बीच चंकी को उनकी डेब्यू फिल्म बाथरूम में ही मिल गई। 

    बाथरूम में ही चंकी पांडे बन गए स्टार!

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. सोचिए अगर आप बाथरूम में हो और आपका अचानक से ही फिल्म जाए। सुनने में ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन कुछ ऐसे ही है बॉलीवुड के 'आखिरी पास्ता' कहे जाने वाले एक्टर चंकी पांडे की कहानी। जी हां, चंकी पांडे वो एक्टर हैं, जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में नया मुकाम हासिल किया है। चंकी को पता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है और उसके बाद ये पहचान मिली है। हाल ही में चंकी पांडे (Chunky Pandey) ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया और बताया कि कैसे वो बॉलीवुड में हीरो बने।

    गोविंदा की छोड़ी फिल्में चंकी को मिली
    हुआ ये कि हाल ही में चंकी पांडे 'टू मच' (Two Much With Kajol & Twinkle)शो में पहुंचे। शो को ट्विंकल खन्ना और काजोल होस्ट कर रही हैं। चंकी पांडे के साथ यहां गोविंदा (Govinda) भी आए। इसी शो के दौरान दोनों अपनी जिंदगी के कई राज़ बताए। वहीं इसके अलावा इसी शो में चंकी पांडे ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया और बताया कि आखिर वो कैसे बॉलीवुड में आकर हीरो बने। चंकी ने बताया कि अपने करियर के शुरूआती दिनों में उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। उन्हें फिल्मों के उतने ऑफर्स नहीं मिलते थे। वो फिल्मों में तब छोटे-मोटे रोल कर लेते थे। चंकी ने बताया कि, 'मैं एक्टर बनना चाहता था, लेकिन मेरे परिवार में कोई एक्टर नहीं था। हालांकि मेरे पिता को कैरेक्टर रोल्स में ज्यादा दिलचस्पी थी, लेकिन मुझे अपनी पहली फिल्म के लिए 4-5 साल तक खूब मेहनत और संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन अगर मैं फिल्मों में आ पाया हूं, तो इसकी वजह गोविंदा ही हैं।' तो इस बात पर तुरंत गोविंदा ने कहा, मैंने छोड़ दीं और इसे मिल गईं।

    बाथरूम में चंकी पांडे को पहली फिल्म
    चंकी पांडे ने इसके आगे बताया कि स्ट्रगल करने के बाद उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली। चंकी ने बताया कि, 'मेरे करियर की शुरूआत बाथरूम से हुई, जहां मैं पहलाज निहलानी से टकराया था। जब मैं उनसे बाथरूम में मिला, तो मैं उन्हें नहीं जानता था और उस वक्त सोशल मीडिया तो होता नहीं था। हम बाथरूम में थे और मेरी बैग की डोरी एक गांठ थी। मैं चाहता था कि कोई उसे खोलने में मेरी मदद करे जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने इसमें मेरी मदद की। इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि वो क्या करते हैं, और उन्होंने बताया कि वो एक प्रोड्यूसर हैं और उनका नाम पहलाज निहलानी है। मैं तो ये सुनकर दंग रह गया, फिर मैंने अपने बारे में बताया और कहा कि मेरा नाम चंकी पांडे है, तो वो कहते हैं कि ये कितना अजीब नाम है। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं फिल्मों में आना चाहता हूं। फिर उन्होंने अगले दिन मुझे अपने घर बुलाया और ऐसे करके मुझे फिल्म मिल गई और फिर चंकी ने साल 1987 में फिल्म 'आग ही आग' से डेब्यू किया।

    इसके बाद चंकी पांडे ने कई बड़ी-बड़ी फिल्मों में काम किया। हालांकि असली पहचान उन्हें फिल्म तेजाब से मिली, जिसमें उन्होंने बब्बन का किरदार निभाया था।

     

