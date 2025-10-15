Amitabh Bachchan की इस हीरोइन को पहली फिल्म के लिए मिली थी 10 रुपये की फीस, तीन बच्चों के पिता से की शादी
बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जया प्रदा एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने न केवल अपनी फिल्मों बल्कि निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियां बटोरीं। उन्होंने राजनीति की दुनिया में भी नाम कमाया है। 3 अप्रैल 1962 को जन्मीं जया प्रदा ने बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों फिल्मों में काम किया है। एक्ट्रेस ने तीन बच्चों के पिता से शादी की जोकि उस वक्त चर्चा का विषय थी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 70 और 80 के दशक का सिनेमा वो समय था जब बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्में और कलाकारों की खोज हुई। इस दौरान जितनी ख्याति मेल बॉलीवुड एक्टर्स की थी हीरोइनों को भी उतनी ही पॉपुलैरिटी मिलने लगी थी। इन अभिनेत्रियों में एक नाम सबसे अलग है।
सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री
इस एक्ट्रेस को न केवल अपने प्रशंसनीय ऑन-स्क्रीन किरदारों के लिए, बल्कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक होने के लिए भी जाना जाता है। आज हम इस अभिनेत्री पर करीब से नजर डालेंगे, जिन्होंने अपने करियर के चरम पर इंडस्ट्री छोड़ने से पहले, क्षेत्रीय और हिंदी, दोनों सिनेमा में एक महत्वपूर्ण पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री जया प्रदा की।
यह भी पढ़ें- सर्जरी के बाद Dharmendra का हालचाल पूछने उनके घर पहुंची जया प्रदा, फैंस को याद आए पुराने दिन
आज के दौर में जहां नयनतारा, श्रीलीला और जाह्नवी कपूर जैसी एक्ट्रेस अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों में काम कर रही हैं। जया प्रदा ने वो काम सालों पहले शुरू कर दिया था। वह इतना पॉपुलर थीं कि उन्होंने पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाया।
कुछ ही समय में टॉप एक्ट्रेस में बनाया नाम
जया प्रदा का जन्म ललिता रानी राव के रूप में हुआ था। साल 1974 में तेलुगु फिल्म भूमि कोसम से एक यादगार तीन मिनट के डांस नंबर से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें केवल 10 रुपये फीस मिली थी। हालांकि यह छोटी सी शुरुआत उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। अपने डेब्यू के बाद, उन्हें उस दौर के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं से ऑफर मिलने लगे जिससे वो स्टाडम की बुलंदियों पर पहुंच गईं।
बॉलीवुड के बड़े स्टार्स के साथ किया काम
उन्होंने सरगम, लोक परलोक, मैं आवारा हूं, शराबी, आवाज और गंगा जमुना सरस्वती जैसी कई फिल्मों में काम किया। अमिताभ बच्चन और जीतेंद्र जैसे दिग्गजों के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। 1980 और 1990 के दशक में, वह हिंदी और तेलुगु दोनों फिल्मों में सबसे अधिक पेमेंट पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थीं। हालांकि अपने करियर के टॉप पर रहते हुए उन्होंने शोबिज से दूरी बना ली।
विवादों का विषय रही शादी
इसके अलावा जया की पर्सनल लाइफ भी विवादों का हिस्सा रही। 1987 में उन्होंने प्रमुख फिल्म मेकर्स और निर्देशक श्रीकांत नहाटा से शादी की। यह शादी उस समय बड़ी चर्चा का विषय बनी। श्रीकांत नहाटा की पहले से चंद्रा नाम की पत्नी और तीन बच्चे थे। चंद्रा से कानूनी रूप से तलाक लिए बिना श्रीकांत नहाटा ने जयाप्रदा से शादी की। साल 1994 में उन्होंने तेलुगू देशम पार्टी में शामिल होकर राजनीति में शामिल होने का फैसला किया। साल 2019 में वो बीजेपी में शामिल हो गईं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।