30 साल पहले दिवाली पर आई शाहरुख की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, आज भी थिएटर में देख रहे हैं लोग!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. दिवाली की धूम इस वक्त हर तरफ देखने को मिल रही है। 2025 में दिवाली (Diwli 2025) की रौनक में कोई कमी नहीं रह रही हैं। बाजार सज चुके हैं, हर तरफ सिर्फ लाइटों से जगमगाते घर नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे बॉलीवुड में भी दिवाली की रौनक खूब देखने को मिलती है। बॉक्स ऑफिस दिवाली पर खूब जगमगाता है, तभी तो बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों का धूम-धड़ाका बीते सालों में कई बार हुआ है। कई फिल्में ऐसी हैं, जो दिवाली पर बंपर हिट हुई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म ऐसी भी थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर सालों पहले जमकर कमाई की थी और ये फिल्म शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की ही थी।

DDLJ ने बॉक्स ऑफिस पर किया था धमाका

जी हां, साल 1995 में आई फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' इतनी बंपर कमाई की थी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो गई थी। इस फिल्म ने जो कमाल किया है वो कोई और फिल्म भी अभीतक तो नहीं कर पाई। ये फिल्म दिवाली पर हिट रही यादगार फिल्मों में से एक है। फिल्म में शाहरुख खान और काजोल नजर आए थे। फिल्म का एक-एक डायलॉग हिट हुआ था। फिल्म का हर किरदार लोगों के जहन में बस गया। आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) के डायरेक्शन वाली फिल्म इतिहास रचेगी ये किसा कहां पता था। रोमांटिक फिल्म ऐसी भी हो सकती है, ये लोगों ने तब जाना जब डीडीएलजे बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो गई। फिल्म का बजट महज 4 करोड़ था। कहा जाता है कि फिल्म ने उस दौर में करीब 89 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। इसके अलावा वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने करीब 13 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इस हिसाब से वर्ल्डवाइड फिल्म ने करीब 102 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया।

20 साल तक एक थिएटर में लगी रही DDLJ

DDLJ वो फिल्म है, जो सिनेमाघरों में सालों लगी हुई है। फिल्म की सक्सेस इतनी ज्यादा की थी इसके सेलिब्रेशन के लिए कुछ ऐसा होगा, ये भी किसी ने सोचा नहीं था। मुंबई के 'मराठा मंदिर' में ये फिल्म जब से रिलीज हुई है तबसे चल रही है। करीब तीन दशकों तक फिल्म एक ही थिएटर हॉल में लगी हुई। मुंबई के दक्षिणी इलाके में स्थित मराठा मंदिर में डीडीएलजे को देखने का अपना ही अलग ही मजा रहा है। इस थिएटर में आज भी 11.30 बजे का शो रोजाना चलता है। फिल्म का टिकट भी महज 40-50 रुपए है। ऐसे में जो इस फिल्म के चाहने वाले हैं, वो इसे देखने जरूर आते हैं। वहीं शाहरुख-काजोल की ये आईकोनिक फिल्म अब जल्द ही 30 साल पूरे करने जा रही है।