जब वहीदा रहमान के लिए मसीहा बना ये एक्टर, हाथ से निकलने वाली थी ब्लॉकबस्टर फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड (Dadasaheb Phalke Award) जीत चुकीं वहीदा रहमान (Waheeda Rehman) सिनेमा जगत की उम्दा अदाकाराओं में शुमार हैं। उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से सिनेमा में एक अलग जगह बनाई है। मगर क्या आपको पता है कि जिस वहीदा ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, उन्हें अपनी डेब्यू फिल्म से लगभग निकाल ही दिया गया था। उस वक्त सिर्फ देव आनंद (Dev Anand) ही थे, जिन्होंने उनका करियर बचाया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देव आनंद के साथ आई वहीदा की पहली फिल्म वहीदा रहमान ने बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले साउथ सिनेमा में काम किया था। वहीदा को बॉलीवुड में लाने का श्रेय गुरु दत्त को जाता है। उन्होंने ही एक्ट्रेस को मुंबई बुलाया और अपनी फिल्म 'सीआईडी' में कास्ट किया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट देव आनंद (Dev Anand) थे।