Mohammed Rafi का ये गाना बना था दिल टूटे आशिकों की आवाज, देव आनंद पर फिल्माया गया था पॉपुलर सैड सॉन्ग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली।Mohammed Rafi हिंदी सिनेमा के वह प्लेबैक सिंगर थे, जो अपनी मधुर आवाज के दम पर किसी भी गाने को अमर कराने का दमखम रखते थे। 40 साल के सिंगिंग करियर में रफी साहब ने कई हिट सॉन्ग गाए। उनमें से एक दर्द भरे गीत के बारे में हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं, जो 1965 में आई देव आनंद (Dev Anand) की ब्लॉकबस्टर फिल्म से नाता रखता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आइए जानते हैं कि यहां किस फिल्म के कौन से गाने के बारे में जिक्र किया जा रहा है, जो हर किसी का फेवरेट माना जाता है। रफी साहब का दर्द भरा नगमा बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद रफी ने तमाम सुपरस्टार के लिए गाने गाए। देव आनंद के लिए भी रफी साहब ने एक से बढ़कर एक गीत गाए, जिन्हें श्रोता आज भी सुनना पसंद करते हैं। ऐसा ही एक गीत 60 साल पहले आई देव साहब की कल्ट क्लासिक मूवी गाइड में सिंगर ने गाया था। उस गाने को हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन सैड सॉन्ग में गिना जाता है। गीत के बोले थे- दिन ढल जाए हाय... (din dhal jaye haye)।

यह भी पढ़ें- Mukesh का ये गीत बदल देगा जिंदगी जीने का नजरिया, Raj Kapoor पर फिल्माया गया था ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग अभिनेता देव आनंद और अभिनेत्री वहीदा रहमान पर ये शानदार दर्द भरा नगमा फिल्माया गया था। मोहम्मद रफी का ये गीत (Mohd. Rafi Sad Song) दिल टूटे आशिकों की आवाज माना जाता है। अगर आपने अभी तक इस सॉन्ग को नहीं सुना है तो एक बार जरूर सुनें, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि वाकई रफी साहब ने 5 मिनट 15 सेकंड के इस पूरे गाने में दर्द उतार कर रख दिया।

गौर किया दिन ढल जाए हाय की मेकिंग की तरफ तो इस गीत के संगीतकार एस.डी. बर्मन थे और गीतकार शैलेंद्र की कलम से इसके बोल निकले थे। कुल मिलाकर कहा जाए गाइड फिल्म का ये गीन अपने आप में बेहद खास है। इसका एक शब्द-शब्द हर आशिक का हाल ए दिल बयां करता है।