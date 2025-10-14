Language
    Mohammed Rafi का ये गाना बना था दिल टूटे आशिकों की आवाज, देव आनंद पर फिल्माया गया था पॉपुलर सैड सॉन्ग

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:10 PM (IST)

    दिग्गज प्लेबैक सिंगर रहे मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi Song) के गानों को आज भी फैंस सुनना पसंद करते हैं। इस आधार पर आज हम आपके लिए रफी साहब के सबसे बेहतरीन सैड सॉन्ग की जानकारी लेकर आए हैं, जो सुपरस्टार देव आनंद पर फिल्माया गया था। आइए जानते हैं कि वह गीत किस फिल्म का है।

    सिंगर मोहम्मद रफी का यादगार गीत (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली।Mohammed Rafi हिंदी सिनेमा के वह प्लेबैक सिंगर थे, जो अपनी मधुर आवाज के दम पर किसी भी गाने को अमर कराने का दमखम रखते थे। 40 साल के सिंगिंग करियर में रफी साहब ने कई हिट सॉन्ग गाए। उनमें से एक दर्द भरे गीत के बारे में हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं, जो 1965 में आई देव आनंद (Dev Anand) की ब्लॉकबस्टर फिल्म से नाता रखता है। 

    आइए जानते हैं कि यहां किस फिल्म के कौन से गाने के बारे में जिक्र किया जा रहा है, जो हर किसी का फेवरेट माना जाता है।

    रफी साहब का दर्द भरा नगमा

    बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद रफी ने तमाम सुपरस्टार के लिए गाने गाए। देव आनंद के लिए भी रफी साहब ने एक से बढ़कर एक गीत गाए, जिन्हें श्रोता आज भी सुनना पसंद करते हैं। ऐसा ही एक गीत 60 साल पहले आई देव साहब की कल्ट क्लासिक मूवी गाइड में सिंगर ने गाया था। उस गाने को हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन सैड सॉन्ग में गिना जाता है। गीत के बोले थे- दिन ढल जाए हाय... (din dhal jaye haye)।

    अभिनेता देव आनंद और अभिनेत्री वहीदा रहमान पर ये शानदार दर्द भरा नगमा फिल्माया गया था। मोहम्मद रफी का ये गीत (Mohd. Rafi Sad Song) दिल टूटे आशिकों की आवाज माना जाता है। अगर आपने अभी तक इस सॉन्ग को नहीं सुना है तो एक बार जरूर सुनें, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि वाकई रफी साहब ने 5 मिनट 15 सेकंड के इस पूरे गाने में दर्द उतार कर रख दिया। 

    गौर किया दिन ढल जाए हाय की मेकिंग की तरफ तो इस गीत के संगीतकार एस.डी. बर्मन थे और गीतकार शैलेंद्र की कलम से इसके बोल निकले थे। कुल मिलाकर कहा जाए गाइड फिल्म का ये गीन अपने आप में बेहद खास है। इसका एक शब्द-शब्द हर आशिक का हाल ए दिल बयां करता है। 

    ब्लॉकबस्टर फिल्म के यादगार गीत

    देव आनंद की गाइड का निर्देशक उनके भाई विजय आनंद ने किया था। ये फिल्म कमर्शियल तौर पर ब्लॉकबस्टर रही थी और इसका म्यूजिक भी सभी को पसंद आया था। इस मूवी में वहीदा रहमान पर लता मंगेशकर की आवाज में फिल्माया गया गीत आज फिर जीने की तमन्ना है... सॉन्ग भी क्लट माना जाता है। 

