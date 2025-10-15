‘छिछोरा गाना है,’ जिस सॉन्ग को Dev Anand ने किया था रिजेक्ट, दूसरे एक्टर के लिए बन गया संजीवनी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ये गाना थोड़ा छिछोरा टाइप लगता है, देव पर सूट नहीं करेगा... संगीतकार आनंद जी और कल्याण जी के एक आइकॉनिक सॉन्ग को फिल्माने से वेटरन एक्टर रहे देव आनंद (Dev Anand) ने साफ मना कर दिया। सालों तक वह गीत इन दोनों म्यूजिशियन के पास बैकअप के तौर पर पड़ा रहा। लेकिन जब इसको फिल्माने की बारी आई तो बॉलीवुड में वह इतिहास बन गया।

जिस गाने को देव साहब ने रिजेक्ट किया, उसी गाने ने एक दूसरे अभिनेता की किस्मत को बदलकर रखा दिया और उसके स्टारडम में एक कदम आगे बढ़ा दिया। आइए जानते हैं कि यहां कौन गीत के बारे में चर्चा की जा रही है।

देव आनंद ने ठुकराया था ये गाना 1973 में देव आनंद की फिल्म बनारसी बाबू को रिलीज किया गया था। इस मूवी के संगीतकार कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी थी। इन दोनों ने देव साहब के लिए बनारस को जहन में रखते हुए एक गीत लिखा, लेकिन देव ने उसे करने से मना कर दिया। स्वप्निल राजशेखर की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 5 साल तक आनंद जी और कल्याण जी का वह गाना ठंडे बस्ते में पड़ा रहा।





फिल्म की पूरी टीम और मेकर्स को वह गीत काफी पसंद आया है। उस गीत के बोल थे- खाइके पान बनारस वाला... (khaike paan banaras wala) और फिल्म थी डॉन (Don)। जिसमें अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) मुख्य भूमिका में मौजूद थे। देव आनंद की तरफ से ठुकराया गया ये गीत बिग बी पर फिल्माया गया और ब्लॉकबस्टर बन गया। किशोर कुमार (Kishore Kumar) की आवाज में सॉन्ग काफी शानदार है।