‘छिछोरा गाना है,’ जिस सॉन्ग को Dev Anand ने किया था रिजेक्ट, दूसरे एक्टर के लिए बन गया संजीवनी

आनंद जी और कल्याणी जी की जोड़ी हिंदी सिनेमा के दिग्गज संगीतकारों में शामिल रही। इन दोनों ने बॉलीवुड के कई कल्ट सॉन्ग को भी लिखा था। एक आइकॉनिक गाना उन्होंने देव आनंद (Dev Anand) के लिए लिखा था, जिसे उन्होंने करने से मना कर दिया और कहा कि वह थोड़ा छिछोरा टाइप गीत है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ये गाना थोड़ा छिछोरा टाइप लगता है, देव पर सूट नहीं करेगा... संगीतकार आनंद जी और कल्याण जी के एक आइकॉनिक सॉन्ग को फिल्माने से वेटरन एक्टर रहे देव आनंद (Dev Anand) ने साफ मना कर दिया। सालों तक वह गीत इन दोनों म्यूजिशियन के पास बैकअप के तौर पर पड़ा रहा। लेकिन जब इसको फिल्माने की बारी आई तो बॉलीवुड में वह इतिहास बन गया।
जिस गाने को देव साहब ने रिजेक्ट किया, उसी गाने ने एक दूसरे अभिनेता की किस्मत को बदलकर रखा दिया और उसके स्टारडम में एक कदम आगे बढ़ा दिया। आइए जानते हैं कि यहां कौन गीत के बारे में चर्चा की जा रही है।
देव आनंद ने ठुकराया था ये गाना
1973 में देव आनंद की फिल्म बनारसी बाबू को रिलीज किया गया था। इस मूवी के संगीतकार कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी थी। इन दोनों ने देव साहब के लिए बनारस को जहन में रखते हुए एक गीत लिखा, लेकिन देव ने उसे करने से मना कर दिया। स्वप्निल राजशेखर की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 5 साल तक आनंद जी और कल्याण जी का वह गाना ठंडे बस्ते में पड़ा रहा।
साल 1978 आया और निर्माता नरीमन ईरानी एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। चूंकि मनोज कुमार उनके अच्छे दोस्त थे तो उन्होंने फिल्म के सेकंड हाफ में एक गाने को रखने की सलाह दी। ईरानी ने आनंद जी और कल्याण जी को कहा भाई इसके लिए कोई गाना लाओ। उन दोनों बिना देरी करते हुए बनारसी बाबू के लिए लिखा गया वही रिजेक्ट गाना उन्हें दे दिया।
फिल्म की पूरी टीम और मेकर्स को वह गीत काफी पसंद आया है। उस गीत के बोल थे- खाइके पान बनारस वाला... (khaike paan banaras wala) और फिल्म थी डॉन (Don)। जिसमें अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) मुख्य भूमिका में मौजूद थे। देव आनंद की तरफ से ठुकराया गया ये गीत बिग बी पर फिल्माया गया और ब्लॉकबस्टर बन गया। किशोर कुमार (Kishore Kumar) की आवाज में सॉन्ग काफी शानदार है।
हिंदी सिनेमा का कल्ट गीत
डॉन फिल्म का खाइके पान बनारस वाला सॉन्ग हिंदी सिनेमा का कल्ट गीत माना जाता है। शाह रुख खान की डॉन में भी इसी गाने का रीमेक्स वर्जन देखने को मिला था, जिसे गायक उदित नारायण ने अपनी आवाज दी थी। आज भी शादी पार्टियों में आपको ये गीत आसानी से सुनने को मिल जाएगा।
