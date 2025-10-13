Mohammed Aziz के इस गाने के आगे फेल हैं सारे रोमांटिक सॉन्ग, 33 साल बाद भी बना हुआ जनता की पहली पसंद
Mohammed Aziz हिंदी सिनेमा जगत के वह गायक थे, जो 80 और 90 के दशक में संगीत की दुनिया की सबसे सुरीली आवाज बने थे। उन्होंने अपने लंबे करियर में कई शानदार गीत गाए, जिनमें से एक रोमांटिक सॉन्ग की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे 33 साल बाद आज भी सुना जाता है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 80 के दशक में अगर किसी की गायक का दबदबा हिंदी सिनेमा में बना हुआ था तो उनका नाम मोहम्मद अजीज (Mohammed Aziz) था। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक गीत गाकर श्रोताओं को दिलों को सुकून पहुंचाया था। आज हम आपके लिए अजीज साहब के उस सॉन्ग की जानकारी लेकर आए हैं, जो रोमांटिक गाने के तौर पर हर किसी की पहली पसंद माना जाता है।
33 साल बाद भी सुरों के सरताज मोहम्मद अजीज के इस गीत को खूब सुना जाता है। आइए जानते हैं कि यहां गायक के कौन से बेस्ट सॉन्ग के बारे में चर्चा की जा रही है।
मोहम्मद अजीज का बेस्ट सॉन्ग
मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की तरह बतौर मोहम्मद अजीज का दौर सिनेमा जगत में काफी शानदार रहा था। 80 से लेकर 90 के दशक की ज्यादातर फिल्मों में अजीज साहब के नगमे सुनने को मिले। उन्हीं में से एक गाना उन्होंने अभिनेता आदित्य पंचोली की फिल्म याद रखेगी दुनिया के लिए गाया था, जिसे 1992 में रिलीज किया गया था। इस गीत के बोल थे- तुझे रब ने बनाया किस लिए... (Tujhe Rab Ne Banaya Kis Liye)।
फोटो क्रेडिट- फेसबुक
जी हां मोहम्मद अजीज की जादुई आवाज में ये रोमांटिक गान आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे लोकप्रिय गीत माना जाता है। आदित्य पंचोली और राधा सेठ पर इस गाना को फिल्माया गया था। सॉन्ग के संगीतकार आनंद मिलिंद थे और जबकि गीतकार समीर की कलम से इसके शब्द निकले थे। फीमेल वर्जन में साधना सरगम ने अजीज संग सुर छेड़े थे। इस तरह से याद रखेगी दुनिया का ये आइकॉनिक सॉन्ग तैयार हुआ था।
फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट
इस गीत को फैंस आज भी सुनते हैं और जो मोहम्मद अजीज के फैन हैं, उनकी प्लेलिस्ट में ये गाना आसानी से मिल जाता है। मालूम हो कि तुझे रब ने बनाया किस लिए गाना अजीज साहब के करियर के सबसे पॉपुलर गीतों में से एक है।
मोहम्मद अजीज ने गाए कितने गाने
बतौर सिंगर मोहम्मद अजीज का नाम हिंदी सिनेमा में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। उन्होंने अपने करियर में हिंदी समेत अन्य भाषाओं को मिलाकर करीब 20 हजार से अधिक गानों को आवाज दी थी, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है।
