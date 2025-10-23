Kantara Chapter 1 Worldwide: Chhaava को धूल चटाकर बॉक्स ऑफिस के सिंहासन पर बैठी कांतारा, जल्द करेगी 1000 करोड़ की कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) बॉक्स ऑफिस पर धुंआधार कमाई कर रही है। माइथोलॉजिकल स्टोरी पर बेस्ट फिल्म की कहानी में लोगों को वास्तविकता नजर आई। साल 2022 में आई कांतारा लीजेंड इसी का हिस्सा थी जिसका अब प्रीक्वेल तैयार किया गया है।

इस बार की कहानी में पंजुरली देव और गुलिगा की कहानी दिखाई गई है। होम्बले फिल्म्स द्वारा निर्मित इस ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा ने रिलीज के बाद से ही अपने प्रदर्शन से नया कीर्तीमान स्थापित किया। कांतारा चैप्टर 1 ने दर्ज किया नया रिकॉर्ड इसी के साथ ही मूवी ने एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। कांतारा चैप्टर 1 ने साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का ताज छावा से छीन लिया है। ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने बुधवार को दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इस तरह इसने छावा के 807 करोड़ रुपये के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया।