Kantara Chapter 1 Worldwide: Chhaava को धूल चटाकर बॉक्स ऑफिस के सिंहासन पर बैठी कांतारा, जल्द करेगी 1000 करोड़ की कमाई

Kantara Worldwide Collection: कन्नड़ फिल्म अभिनेता ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की फिल्म कांताराचैप्टर 1 दीवाली के मौके परभी सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ फिल्म दुनियाभर में भी धमाकेदार कमाई कर रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर छावा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) बॉक्स ऑफिस पर धुंआधार कमाई कर रही है। माइथोलॉजिकल स्टोरी पर बेस्ट फिल्म की कहानी में लोगों को वास्तविकता नजर आई। साल 2022 में आई कांतारा लीजेंड इसी का हिस्सा थी जिसका अब प्रीक्वेल तैयार किया गया है।
इस बार की कहानी में पंजुरली देव और गुलिगा की कहानी दिखाई गई है। होम्बले फिल्म्स द्वारा निर्मित इस ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा ने रिलीज के बाद से ही अपने प्रदर्शन से नया कीर्तीमान स्थापित किया।
कांतारा चैप्टर 1 ने दर्ज किया नया रिकॉर्ड
इसी के साथ ही मूवी ने एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। कांतारा चैप्टर 1 ने साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का ताज छावा से छीन लिया है। ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने बुधवार को दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इस तरह इसने छावा के 807 करोड़ रुपये के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया।
विक्की कौशल की फिल्म को छोड़ा पीछे
कंटारा चैप्टर 1 के प्रोडक्शन हाउस होम्बले फिल्म्स के अनुसार, इस ऐतिहासिक एक्शन फिल्म ने अपने पहले दो हफ्तों में दुनियाभर में 717 करोड़ की कमाई की। स्टूडियो ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी घोषणा की। अब अपने तीसरे हफ्ते में फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई जारी रखी है और अपने तीसरे सप्ताह में भारत में 38 करोड़ रुपये की कमाई की है। तब से, फिल्म ने छह दिनों में दुनियाभर में 92 करोड़ रुपये की कमाई की है, जिससे इसकी कुल कमाई दुनिया भर में 809 करोड़ रुपये हो गई है। यह फिल्म 'छावा' की पिछली कमाई 807 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
कौन- कौन सी फिल्मों को छोड़ा पीछे
साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की सूची में, मोहित सूरी की 'सैयारा' है जिसने दुनियाभर में 576 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके बाद 'कांतारा चैप्टर 1' और 'छावा' का स्थान है। दुनिया भर में 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई के साथ रजनीकांत की 'कुली' चौथे स्थान पर है, जबकि यशराज फिल्म्स की स्पाई थ्रिलर 'वॉर 2' 365 करोड़ रुपये की कमाई के साथ टॉप 5 में शामिल हैं।
