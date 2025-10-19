Kantara 1 Box Office: छोटी दीवाली पर 'कांतारा चैप्टर 1' का बड़ा धमाका, संडे को बदला कमाई का पूरा गणित
Kantara Chapter 1 Collection Day 18: साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 रिलीज के तीसरे सप्ताह पूरा करने की कगार पर खड़ी है। फिल्म ने अब तक कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर मजबूत दावेदारी पेश की है। इस बीच छोटी दीवाली के मौके पर कांतारा 1 के कलेक्शन में भारी उछाल देखने को मिला है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Kantara Chapter 1 Collection Day 18: कन्नड़ फिल्म कांतारा चैप्टर 1 मौजूदा समय में सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक अपनी धाक जमाए हुए है। जल्द ही साउथ सिनेमा के सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की ये मूवी रिलीज का तीसरा सप्ताह पूरा कर लेगी, लेकिन फिलहाल इसकी कमाई पर कोई भी ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
छोटी दीवाली के मौके पर कांतारा चैप्टर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Kantara 1 Diwali Collection) में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जिसके आंकड़ों ने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। आइए जानते हैं कि रविवार को मूवी का कलेक्शन कितना रहा है।
18वें दिन कांतारा चैप्टर 1 का कलेक्शन
देशभर में छोटी दीवाली का जश्न मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ थिएटर्स में कांतारा चैप्टर 1 अपनी बेहतरीन कहानी के दम पर ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन कर रही है। वीकेंड और फेस्टिव सीजन का फायदा उठाते हुए इस फिल्म ने कमाई के मामले में एक बार फिर से कमाल करके दिखाया है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के 18वें दिन ऋषभ शेट्टी की इस माइथोलॉजिकल मूवी करीब 15 करोड़ का कारोबार कर लिया है, जो ये बताने के लिए काफी है अभी भी कांतारा 1 को लेकर फैंस में क्रेज काफी हाई है।
शनिवार की तुलना में रविवार की कमाई काफी अधिक रही है, क्योंकि बीते दिन कांतारा चैप्टर 1 घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 12.50 करोड़ का कारोबार किया था, जबकि संडे को ये आंकड़ा बढ़कर 15 करोड़ के पास पहुंच गया है। इस तरह से कांतारा के प्रीक्वल ने दीवाली में धमाल मचा दिया है।
मालूम हो कि बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन के दम पर कांतारा चैप्टर 1 ने कई मूवीज को पीछे छोड़ दिया है, जिनमें साउथ सिनेमा के अलावा बॉलीवुड की कई बड़ी-बड़ी मूवीज के नाम शामिल हैं।
कांतारा चैप्टर 1 का टोटल कलेक्शन
रविवार को कांतारा चैप्टर 1 की धुआंधार कमाई के दम पर टोटल बिजनेस में काफी इजाफा देखने को मिला है। 18वें दिन के आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो अब तक इस मूवी का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 522 करोड़ के करीब पहुंच गया है। आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।
