Kantara 1 Box Office: छोटी दीवाली पर 'कांतारा चैप्टर 1' का बड़ा धमाका, संडे को बदला कमाई का पूरा गणित

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Kantara Chapter 1 Collection Day 18: कन्नड़ फिल्म कांतारा चैप्टर 1 मौजूदा समय में सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक अपनी धाक जमाए हुए है। जल्द ही साउथ सिनेमा के सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की ये मूवी रिलीज का तीसरा सप्ताह पूरा कर लेगी, लेकिन फिलहाल इसकी कमाई पर कोई भी ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छोटी दीवाली के मौके पर कांतारा चैप्टर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Kantara 1 Diwali Collection) में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जिसके आंकड़ों ने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। आइए जानते हैं कि रविवार को मूवी का कलेक्शन कितना रहा है।

18वें दिन कांतारा चैप्टर 1 का कलेक्शन देशभर में छोटी दीवाली का जश्न मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ थिएटर्स में कांतारा चैप्टर 1 अपनी बेहतरीन कहानी के दम पर ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन कर रही है। वीकेंड और फेस्टिव सीजन का फायदा उठाते हुए इस फिल्म ने कमाई के मामले में एक बार फिर से कमाल करके दिखाया है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के 18वें दिन ऋषभ शेट्टी की इस माइथोलॉजिकल मूवी करीब 15 करोड़ का कारोबार कर लिया है, जो ये बताने के लिए काफी है अभी भी कांतारा 1 को लेकर फैंस में क्रेज काफी हाई है।